"Ma saan öelda, et preili Tocci andis intervjuu eraisikuna, mitte Euroopa Liitu esindades, ning meie seisukohad desinformatsiooni teemal on üldteada," vahendas EUobserver välisteenistuse pressiesindaja Maja Kocjiancici sõnu Brüsselis kolmapäeval toimunud pressikonverentsil.

42-aastase Itaalia akadeemik Tocci on Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, itaallanna Federica Mogherini erinõunikuks. Esmaspäeval andis ta intervjuu Venemaa riiklikule telekanalile RT.

RT juhatas Tocci intervjuu sisse lausega "Mogherini nõunik: kui ma oleksin Iraan, sooviks ma samuti tuumaleppest lahkuda". See lause aga mõnevõrra väänas Tocci sõnu jättes mulje, justkui üritaks Euroopa Liit provotseerida oma liitlast USA-d Iraaniga seotud vaidluse küsimuses.

Samuti üritas intervjueerijaks olnud Sopho Ševardnadze pooletunnises saatelõigus aktiivselt rõhutada Euroopa Liidu sisemist lõhestumist.

Ehk Tocci oli pidevalt kaitsepositsioonil seoses küsimustega, mis puudutasid Euroopa paremäärmuslikke parteisid, Brexitist tulenevat võimalikkut kaost või väidet, et Ungari ja Poola on eurointegratsiooni pidurdamas.

Samuti torkas silma, et Tocci ei öelnud sõnagi Venemaa Ukraina-vastase agressiooni või Moskva EL-i vastase propaganda teemal. See on tähelepanuväärne seetõttu, et vaid kolm päeva varem oli Euroopa Komisjon, mille asepresidendiks on ka Mogherini, avaldanud raporti, milles süüdistati Venemaad järjekindlas desinformatsioonis, millega Moskva soovis äsjaseid eurovalimisi mõjutada.

Mogherini juhitud välisteenistuse ülesandeks on ka Venemaa propagandale vastu seismine ning välisteenistuse Venemaa propaganda andmebaasis on rohkelt sissekandeid RT lugudele. Ehk küsimuseks pole mitte ainult see, mida Tocci intervjuus täpsemalt ütles, vaid see, et ta üleüldse Kremli propagandakanalile intervjuu andis.

Tocci intervjuu tõi kaasa kriitikalaine.

"Me oleme [intervjuu andmisest] šokeeritud, arvestades probleeme seoses Kremlist tuleva propaganda ja desinformatsiooniga," ütles üks EL-i ametnikust allikas kolmapäeval Poola Raadiole.

Prahas tegutseva mõttekoja European Values Venemaa-ekspert Jakub Janda nimetas Tocci intervjuud "Kremli propagandatorule" aga otsesõnu reetmiseks.

Komisjoni reeglite kohaselt töötavad erinõunikud lühiajaliselt ja aastas piiratud arvu päevi. Palka makstakse neile EL-i institutsioonidest. Kui mõnel Euroopa Komisjoni volinikul on selliseid erinõunikke rohkem kui üks, siis Mogherini puhul torkab silma, et tema on erinõuniks palganud ainult Tocci, kelle ülesandeks on "Euroopa Liid globaalse strateegia rakendamine".

Muul ajal juhib Tocci Roomas tegutsevat mõttekoda International Affairs Institute ning omal ajal räägiti temast kui võimalikust välisministrist Itaalia valitsuses, mille moodustasid Kremli-sõbralikkusega silma paistnud erakonnad Viie Tähe Liikumine ja Liiga. Tocci oleks olnud Viie Tähe Liikumise kandidaat.

Oma Twitteri-kontol Tocci skandaali tekitanud intervjuu asjus sel nädalal sõna ei võtnud.

Äsjane juhtum pole kaugeltki esimene kord, kui Mogherinit ja tema üksust Venemaa-teemalise tegevusetuse või leiguse eest noomitakse.

"Nathalie Tocci intervjuu Venemaa propagandakanalile RT on sümptomaatiline kokkuvõte Mogherini ametiajast - Venemaa teemast ei saada üldse aru," rõhutas Varssavi mõttekoja Polish Institute of International Affairs esindaja Daniel Szeligowski.