"Iga kord, kui sanktsioonide aegumisele läheneme, tunnen end alati kurvana, sest sanktsioonide pikendamine pole eesmärk, mida soovin iseendale, Itaaliale ja meie Vene sõpradele," ütles Conte neljapäeval pärast kohtumist Putiniga Roomas.

Edasiliikumiseks vajavad pooled vastastikuse kindluse õhustikku, lausus Conte.

Putini sõnul ta EL-iga suhete normaliseerimise teel ületamatuid tõkkeid ei näe. "Palju sõltub meie Euroopa partneritest," lausus ta.

"Siin kõik Venemaast ei sõltu."

"Kindlasti oleme valmis oma osa teest kõndima, kui me sellel teel tehislike probleemidega silmitsi seisma ei pea. Võimalused on alati olemas, väljavaated on alati olemas. Me oleme loomulikud partnerid üsna mitmes valdkonnas," ütles Putin.

Itaalia valitsuse on moodustanud asepeaminister Matteo Salvini erakond Liiga ja teise asepeaministri Luigi Di Maio partei Viie Tähe Liikumine (M5S). Mõlemad erakonnad on Moskva kohta positiivseid sõnu öelnud. Peaminister Conte on aga kahe partei valitsuses nn kompromisskandidaadiks.

Putin: Salvini töötab Venemaa-vastaste sanktsioonide kiire kaotamise nimel

Ajalehe Corriere della Sera küsimusele, millised on Venemaa suhted siseminister Matteo Salvini erakonnaga Liiga, vastas Putin varasemas intervjuus, et Liiga ja Ühtse Venemaa vahel tehakse koostööd lähtudes omavahelise koostööleppe raamistikust.

Putini sõnul teevad nii Liiga kui ka Salvini tööd selle nimel, et kiiremas korras tühistada USA ja Euroopa Liidu poolt kehtestatud Venemaa-vastased sanktsioonid.

"Salvini suhtub meie riiki heatahtlikult ning on olukorraga Venemaal hästi kursis. Me kohtusime 2014. aastal Milanos, kus me arutasime Itaalia-Vene suhete arendamise väljavaateid ning suhteid Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. Sellest ajast saadik, nii palju kui mina tean, on härra Salvini ja tema erakonna esindajad hoidnud kontakti oma Vene kolleegidega, kes on huvitatud koostöö arendamisest oma Itaalia partneritega," rääkis Putin poliitikust, kes teda sageli kiidab ja viibis 2015. aastal Euroopa Parlamendi istungisaalis Venemaa presidendi pildiga T-särki kandes.

Ekspeaminister Silvio Berlusconi kohta ütles Putin, et neid seob aastatepikkune sõprus.

Putin külastas Itaaliat ja Vatikani

Venemaa president Vladimir Putin saabus neljapäeval Rooma, et pidada kõnelusi Itaalia valitsusega ning külastada ka Vatikani, et kohtuda paavst Franciscusega.

Rooma ajaloolises kesklinnas oli seoses Putini visiidiga suletud 50 tänavat ja Itaalia meedia teatas, et häireid võib olla ka mobiilsides.

Kremli nõunik Juri Ušakov ütles enne Putini visiiti Moskvas ajakirjanikele, et "Itaalia on üks meie peamistest partneritest Euroopas".

"Majandusküsimused on prioriteet. Kahepoolne kaubavahetus ei ole naasnud 2014. aasta eelsele tasemele (54 miljardi dollarini)," ütles Ušakov.

EL pikendas eelmisel kuul majandussanktsioone, mis kehtestati pärast seda, kui Venemaa 2014. aastal Krimmi annekteeris.

Putin külastas ka Vatikani ja kohtus paavst Franciscusega. Nende viimane kokkusaamine oli 2015. aastal, kui paavst kutsus Ukraina konflikti kõiki osapooli tegema siiraid jõupingutusi rahu saavutamiseks.

Vatikan ja Moskva taastasid täiemahulised diplomaatilised suhted alles 2009. aastal. Need olid katkenud Nõukogude Liidu ajal.