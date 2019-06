Ministrid Jüri Luik, Artis Pabriks ja Raimundas Karoblis allkirjastasid Balti kaitsekolledžis ühiskommünikee, mis toob esile kõigi kolme riigi jaoks peamised lähituleviku töösuunad kaitsevaldkonnas, teatas kaitseministeerium.

Luik rõhutas, et Balti kaitsekoostöö on sügavam ja laiahaardelisem kui kunagi varem ja hõlmab peaaegu kõiki riigikaitse valdkondi ning väeliike.

"Lisaks tavapärastele NATO-t, regionaalset koostööd ja Euroopa Liidu kaitsealgatusi puudutavatele teemadele arutasime ka mitmeid võimearenduse teemasid – näiteks, merevägede tulevikku ja tuuleparkide mõju radarite tööle, mille osas on Balti riikide mured paljuski sarnased," lisas Luik.

Ministrid tervitasid ka Ameerika Ühendriikide sõjalise kohaloleku tugevdamist Poolas. Balti riikide jaoks on oluline, et lisanduvad üksused saaksid õppusteks ja muudeks tegevusteks roteeruda ka Eestisse, Lätti ja Leetu. See annaks suurt lisandväärtust ja tugevdaks piirkonnas NATO kaitsehoiakut.

Neljapäeval osalesid kolme riigi kaitseministrid Tartus Balti Kaitsekolledži kursuste lõputseremoonial ja uue lipu pühitsemisel. Luige sõnul on Eestil väga hea meel olla Balti kaitsekoostöö eesistuja käesoleval aastal, mil Balti kaitsekolledži asutamisest möödub 20 aastat.

"Balti kaitsekolledž on üks silmapaistvamaid Balti kaitsekoostöö ühisprojekte ja edulugusid ning nimelt selle auks otsustasime regulaarse Balti kaitseministrite kohtumise korraldada just Tartus," sõnas ta.