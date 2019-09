NATO-s alustas tööd üksuste kiiret liigutamist juhtiv staap

"Uus staap Ulmis aitab meie üksustel suurendada mobiilsust ning võimaldab kiiret lisajõudude saatmist alliansi sees, mis tagab, et meil on õiged üksused, õiges kohas, õigel ajal," ütles NATO pressiesindaja Oana Lungescu uudisteagentuurile UPI.

Staabis, mis allub NATO liitlasvägede juhile Euroopas, kindral Tod Waltersile, hakkab tööle 160 inimest ning vajadusel võib selle arvu suurendada 600-ni. Staabi ingliskeelne nimi on Joint Support and Enabling Command.

NATO suutlikkus liigutada oma üksusi Euroopas üle riigipiiride on olnud pikaajaline probleem. Allianss ja Euroopa Liit on arutanud, kuidas peaks muutma sellekohaseid reegleid ning mida on vaja teha, et taristu nagu näiteks sillad ja teed vastaks üksuste ja tehnika liigutamise nõuetele.