Prantsuse üksus naaseb ülejärgmisel aastal Tapale NATO lahingugruppi

Eesti kaitseminister Jüri Luik ja tema Prantsusmaa kolleeg Florence Parly leppisid Hollandis kohtudes kokku, et riigid laiendavad edaspidi oluliselt kaitsekoostööd. Prantsuse üksus jätkab 2021. aastal ka Tapal NATO lahingugrupis.

Jüri Luik osales reedel Hollandis Hilversumis Euroopa kaitsevalmiduse algatuse (European Intervention Initative) kaitseministrite kohtumisel, et mille raames tegid Luik ja Parly ühisavalduse kaitsekoostöö tõhustamisest.

Parly kinnitas hea kaitsekoostöö jätkumist ning Prantsuse üksuse naasmist NATO lahingugruppi Eestis aastal 2021.

"Prantsusmaa on meie jaoks üks olulisemaid liitlasi ja ühisavalduses väljendatud soov liituda 2021. aastal taas NATO lahingugrupiga Tapal on märk sellest, et võime oma liitlastele kindlad olla," ütles Luik.

Prantsusmaa osaleb ka praegu NATO lahingugrupis Eestis, rotatsiooni korras tegi ta seda viimati tunamullu.

Luige sõnul on väga tähtis, et Eesti oleks ka ise liitlane, keda teised riigid usaldada saavad. "Meie jaoks on oluline mõista oma liitlaste julgeolekumuresid ja osaleda operatsioonil Malis, kus nemad meie toetust vajavad," lisas minister.

Valitsus kiitis 5. septembril heaks välisoperatsioonide mandaadid 2020. aastaks. Lisaks peab mandaadid kinnitama riigikogu.

Kaitsealgatuse raames osaleb Eesti Läänemere ja Saheli töögrupis. Eesti võõrustab selle aasta 11. ja 12. novembril Tallinnas aset leidvat Läänemere töögrupi kohtumist.

Euroopa kaitsevalmiduse algatuse eesmärk on koondada kokku sarnaselt mõtlevad Euroopa riigid, kes jagavad ühist arusaama Euroopa julgeolekuohtudest, omavad sarnaseid strateegilisi huvisid ja poliitilis-sõjalist kultuuri ning on võimelised viima üheskoos läbi sõjalisi operatsioone üle maailma.

Eesti soovib initsiatiivi raames keskenduda eelkõige Läänemere regiooni julgeolekut puudutavatele küsimustele ning regiooni olukorrateadlikkust puudutava infovahetuse suurendamisele initsiatiiviga liitunud riikide vahel.

Prantsusmaa Euroopa kaitsevalmiduse algatusega on siiani liitunud Eesti, Suurbritannia, Saksamaa, Taani, Holland, Hispaania, Portugal, Belgia, Soome ja nüüdsest ka Norra ja Rootsi.