Laupäev liikluses: tosin rasket õnnetust, 16 vigastatut

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) sai laupäeva hommikul üllatuse osaliseks, kui ootamatult selgus, et kohtuvaidluse kaotanud Terve Pere Apteek on end Mustamäe haigla korpusest välja kolimas. PERH-i Apotheka apteegikett oma sammust ei teavitanud, nii et ka apteegiruumid on haiglale ametlikult üle andmata.