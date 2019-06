Jaaniaeg oli päästjatele töine, kuid suuremate õnnetusteta

Lambing selgitas, et tavapärasest nädalavahetusest eristaski möödunud nädalavahetust see, et päästeamet sai suuremal arvul jaanilõketega seotud väljakutseid.

"Oli neid väljakutseid, kus lõke oli jäetud järelevalveta, lõke oli liiga suur või lõke oli metsale või hoonele liiga lähedal. Teisalt oli juhtumeid, kus päästjad läksid väljakutse peale kohale ja tegelikult inimesed olid selle lõkke väga korralikult teinud - seal olid kustutusvahendid olemas, järelevalve tagatud ja tegelikult seal isegi sekkuma ei pidanud," rääkis Lambing.

Päästjad tegid nädalavahetusel ka lõkkepatrulle, mille eesmärk oli kontrollida lõkketegemise kohti ja nõustada inimesi. Lisaks oli päästeametil ennetav kampaania, mille käigus kutsuti inimesi enda seast valima välja lõkkevalvureid. Neid registreeriti kokku 436.

Tulekahjudes kedagi ei hukkunud, kuid esmaspäeva öösel sai Rakvere vallas üks inimene korteritulekahjus vigastada. Lisaks kahjuks reedel üks inimene uppus.

"Tegelikult, mida tuleb ka ära öelda, on see, et arvestades nii eilset kui ka tervet nädalavahetust, siis ka liikluses sai mitu inimest vigastada. Ja vigastada said inimesed ka lõketest - kas lõkke süütamisel põletati kätt või oli ka juhtumeid, kus inimesed tahtsid üle lõkke hüpata," lisas Lambing, kelle sõnul oli osa neist juhtumitest ilmselt seotud ka alkoholi tarvitamisega.