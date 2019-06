Avinurme tünnilaat toimus juba 20. korda

Keskusega Avinurme staadionil toimuvat laata peeti esimesed seitse aastat pütilaada nime all. Aastal 2007 tulid uued korraldajad ning sestsaati kannab Avinurme laat tünnilaada nime, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laat on üle elanud ka geograafilised muudatused, sest alustati Ida-Virumaal, kuid pärast haldusreformi on nüüd kogunetud teist korda Jõgevamaale.

"Müüjad peavad platsid lunastama kahe nädala jooksul pärast seda kui me märtsis registreerimist alustame, siis on kaks nädalat ja kõik kohad on täis. Ja siis on pikk järjekord veel ukse taga, juhul kui keegi ütleb ära müügikoha. Nii et ma arvan, et tünnilaat on nende aastatega jõudnud sinnamaale, et siia tasub tulla," rääkis üks tünnilaada korraldajatest Aivar Saarela.

"Kindlasti paljud ei ole siin esimest korda. Rõõm on nende üle, kes on esimest korda, aga tõesti, ma olen kuulnud oma tuttavate hulgas, kes on lugenud, et ma olen nii-nii mitu korda olnud tünnilaadal. Tegelikult oleks maru huvitav, kui mõni kas Facebookis või kuskil annaks teada, et nad on olnud kõik need 20. See oleks fantastiline," lisas ta.