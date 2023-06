Avinurme tünnilaadal oli nii mõndagi uut

Jaanilaupäeval toimunud 22. Avinurme tünnilaadal oli uudsena avatud õpilasfirmade laada-ala ja liikumisaasta puhul said laadalised koguda samme.

Staadioninõlval asunud õpilasfirmade laada-alal oli toodanguga esindatud kuus Jõgevamaa õpilasfirmat, kes pakkusid puidust tooteid, poekotte, õppemänge, toitu, käsitööküünlaid ja tulehakatuspunte.

Et osaleda liikumisaasta puhul toimuval sammukogumisel "Väike samm laadakülalisele - suur samm laadatraditsioonide hoidmiseks!", oli vaja laada infotelgis registreerida oma nutikella vms sammude hulk nii laadale tulles kui ka laadalt minnes.

Laadaplats oli ostjatele ja kauplejatele avatud kella 17ni. Õhtuse osa juhatab sisse Avinurme suveteatri traditsiooniline esietendus, milleks seekord on Emil Rosenowi ainetel lavastaja Mari Oolbergi kokku kirjutatud "Kassijaht". See on lugu sellest, kuidas tsaariaegse Eesti väikeses külas tekitab väike koduloom suure segaduse.

"Kassijaht" algab kell 20, sellele järgneb jaanitule süütamine ja simman.

Esimene Avinurme suurlaat peeti 2000. aastal. Esimesed seitse aastat oli kavas pütilaat, alates kaheksandast korrast on nimeks tünnilaat. 2020. ja 2021. aastal jäi laat koroonapiirangute tõttu pidamata.