Õnnetustes hukkus esimesel poolaastal mullusest vähem inimesi

Maanteeameti andmetel sai aasta esimeses pooles liikluses surma 30 inimest, mis on kaheksa võrra vähem kui mullu samal ajal. Kõige rohkem liikluses hukkunuid on tänavu olnud Harjumaal (seitse inimest) ja kõige ohvriterohkem kuu on seni olnud jaanuar (üheksa hukkunut).

Ka tulesurmade arv on päästeameti andmetel eelmise aastaga võrreldes vähenenud. Kui mullu oli tulesurmasid aasta esimeses pooles 18, siis sellel aastal on tules hukkunud 17 inimest. Kõige suurem ohvrite arv tulekahju kohta on tänavu olnud kaks inimest ja seda kahel korral. Kõige rohkem tules hukkunuid oli veebruaris ja aprillis, mõlemas kuus hukkus viis inimest.

Uppunute arv on sellel aastal aga kasvanud, näitab päästeameti statistika. Eelmisel aastal uppus esimese kuue kuuga 16 inimest, sellel aastal on neid olnud 18. Kõige rohkem uppunuid on tänavu olnud Tartumaal, kus hukkunute arvuks on neli inimest.