Kellel ei õnnestunud jaaniööl sõnajalaõit leida, peab paraku järgmist võimalust ootama terve aasta. Siiski on tunduvalt suurem tõenäosus praegu leida metsas orhideesid. Just jaanipäeva paiku on nende haruldaste taimede õitsemise aeg, millest üks ainulaadne liik kogu maailmas kasvab ainult Saaremaal.

Tarmo on kogu Eestis üks eriline mees. Ja tegelikult lausa kogu maailmas. Pole sugugi palju selliseid inimesi, kellel on omanimeline lill. Tarmo Pikneril on ja lausa orhidee.



"No eks avastaja nimi läks ladina keeles sisse vähemalt. Ta on Saaremaa sõrmkäpp, ehk ladina keeles Dactyloriza osiliensis," lausus Pikner.

Pikner avastas sellesama orhideeliigi 16 aastat tagasi. Ja tõesti, need kasvavadki ainult Saaremaal ja võib-olla on neid kokku ainult paartuhat lille," rääkis Pikner.

Lille lehed on teistsugused ja ta on kõige pikem sõrmkäpp. Kui tavaline sõrmkäpp on 20-30 sentimeetrit siis selle lille pikkuseks on mõõdetud koguni 92 sentimeetrit.

Saaremaa läänerannik on kõige orhideerikkam piirkond kogu Eestis. Kõigist Eestis kasvavast 37 orhideeliigist kasvab neist Saaremaal 35.

"Me arvutasime siin välja kõige orhideerikkalikumad vallad. Ja enne valdade ühinemist olid Lümanda ja Kihelkonna vallad Saaremaalt ja Hanila vald Läänemaal," sõnas Pikner.

Tarmo ei anna aga erilist lootust, et kellelgi õnnestuks veel mõni uus liik avastada, et endanimelist lille saada. "Ma olen 20 aastat siin metsades ringi kolanud, siis kui sa siin 25 aastat ringi käiksid, siis võib-olla leiaksid. Aga väga vähetõenäoline muidugi," tõdes Pikner.