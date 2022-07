Pooled Saaremaa orhideeliikidest on õide puhkenud

Käes on looduslike orhideede õitsemise tippaeg. Saaremaal on õitsemas praegu enam kui pooled 34 saarel kasvavast orhideeliigist. Nende kaitsealuste lillede üks eripära on see, et neid saabki ainult looduses vaadelda.

Kohati enam kui meetri kõrguseks kasvavat punast tolmpead nimetavad orhideedeuurijad petturiks. Oma kellukale sarnaste õitega meelitab ta ligi mesilasi nektari järele, aga need jäävad sellelt õielt kuiva nokaga.

Väikesed mesilased on tema tolmendajad. Mesilane tuleb siia peale, hakkab nektarit otsima, teeb siin oma asjad ära, kleebib tolmukad külge, lendab minema. Nii käibki see tolmendamine. Nii et tegemist on väga kauni petturiga," selgitas orhideeuurija Rainer Kurbel.

Ja see lill trikitab ka värvidega, olles küll punane tolmpea, võib ta olla ka valge.

"Tegelikult liik vahepeal muutunud ei ole. Lihtsalt see, mida me siin näeme, on valget karva ja valgeõieline vorm ta ongi. Aga ikkagi liik jääb samaks – punane tolmpea," ütles orhideeuurija Toomas Hirse.

Saaremaal kasvab Eesti maakondadest kõige enam orhideede liike – kokku 34. Hiiumaa ja Pärnumaa jagavad teist ja kolmanda kohta 33 liigiga.

Eriti lillerohked on just Lääne- ja Põhja-Saaremaa ja Sõrve. Ja just Saaremaa teeperved on kohati eriti orhideerikkad.

"Need on suured käopõlled, need longus asjad on soo neiuvaibad, see on käoraamat, tõenäoliselt harilik käoraamat. Siin on suur käopõld, see on juba neli liiki. Näe, seal on rohekas käokeel ka, see on juba viis liiki. Sealt asfaldi äärest võid saada tumepunase neiuvaiba ka, kuues liik juba," loetlesid Kurbel ja Hirse.

Kuigi teeservadest niidetakse sõiduohutuse tagamiseks tuhandeid orhideesid maha, on need lilled ometigi just teeservad omale meeldivaks kasvukohaks valinud.

"Orhideede seemned on pisikesed, sellised tolmseemned, siis nad levivad selle autode turbulentsiga väga hästi edasi," ütles Hirse.

"Ja orhideede ilu teede ääres on ju tegelikult oluline ilu meile kõigile. Ja Saaremaa kui turismisaar, sellist pilti ju tegelikult Euroopas ei näe üldse nii tihti," sõnas Kurbel.

Ja üks kindel eripära, mis eelnevale kinnitust annab, on see, et neid kauneid õisi saab ja tohib ainult looduses vaadata.

"Nad on efektsed, nad on haruldased, nad täidavad looduses taimede hulgas ikkagi ikooniliigi rolli," ütles Kurbel.

"Orhideesid ei tohi müüa. Orhideed on kaubanduse mõttes kindlasti see, mis ei kuulu kuidagi selliseks, et lähen turule ja müün neid. Me leiame lillepoest troopilisi orhideesid," ütles Hirse.