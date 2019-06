Muugale rajatud terminal hakkab Rail Balticut killustikuga varustama

Tallinna Sadam sõlmis juunis PK Terminal OÜ-ga lepingu, et rajada Muuga sadamasse 4,4 hektarile terminal, mis tegeleb ümarpuidu, puidugraanuli, metallitoodete ning killustiku käitlemise ja ladustamisega.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm rääkis ERR-ile, et terminal on töötanud juba paar nädalat ning see on mõeldud Soome ja hiljem ka Rootsi impordi-ekspordi tarbeks.

"See töötab põhja-lõunakoridoris ja tulevikus ka loomulikult Rail Balticu kauba peal," selgitas ta.

Kalmu sõnul on üks osa kaubast kindlasti Rail Balticu tarbeks mõeldud killustik ja graniitkillustik, kuid väga palju on ka puittooteid ja ka metallitooteid.

Terminali planeeritud võimsus on kuni 500 000 tonni aastas ja selleni plaanitakse jõuda kolme aasta jooksul.

Tallinna Sadamale tähendab uue terminali rajamine lisatulu, kuna lisanduvate laevakülastuste pealt makstakse sadamatasu ning ühtlasi laekub tasu ka kauba ja maa kasutamise eest. Hinnanguline tulu on kokku 14,6 miljonit eurot 20 aasta jooksul.

Lepingud PK Terminaliga sõlmis Tallinna Sadam tähtajaga 20 aastat, millele lisandub võimalus lepingut 15 aastaks pikendada.

PK Terminal kuulub Rootsis ja Balti riikides tegutsevasse Palgardi Kraana Gruppi, mille peamisteks tegevusaladeks on laadimis- ja lossimistööd ning materjalide transport sadamates, ladudes ja terminalides. Ettevõte investeerib terminali arendusse üle viie miljoni euro.