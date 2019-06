Austraalia võimud teatasid neljapäeval, et otsivad kiiret selgitust Põhja-Koreas kardetavalt kinni peetud austraallasest tudengi kohta.

Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis Kim Il-Sungi ülikoolis Korea kirjandust õppiv Alek Sigley (29) võeti võib-olla kinni viimase kolme päeva jooksul.

Sigley perekonna teatel pole tema kinnipidamine veel selge.

"Olukord on selline, et Alek ei ole olnud interneti teel sõprade ja perekonnaga olnud ühenduses alates teisipäeva hommikust Austraalia aja järgi, mis on tema jaoks tavatu," seisis perekonna avalduses.

Sigley õpib Kim Il-sungi ülikoolis 2018. aastast ning juhib ettevõtet, mis tegeleb Põhja-Koreas turismireisidega. Eelmisel aastal abiellus ta Pyongyangis ühe jaapanlannaga.

Oma blogipostitustes ja artiklites on ta hoidunud poliitilistel teemadel kirjutamisest, teatas AFP.

Austraalia valitsuse teatel "otsivad nad kiiret selgitust" mehe kohta, kes teadete järgi Põhja-Koreas kinni võeti.

Austraalial pole Pyongyangis diplomaatilist esindust ja teda esindab riigis Rootsi saatkond.