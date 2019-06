Leedu president allkirjastas sünkroniseerimisseaduse

Muudutused olemasolevatele sünkroniseerimise ja sellega seotud seadustele on mõeldud tagamaks, et Leedu elektrivõrk on 2025. aastaks sünkroniseerimiseks valmis.

Sünkroniseerimisele antakse riiklikult erilise tähtsusega projekti staatus, mis teeb kergemaks selle elluviimise.

Seim võttis paketi vastu 13. juunil.

Leedu ja Euroopa Komisjoni president ning Läti, Eesti ja Poola peaministrid allkirjastasid sünkroniseerimisprojekti "teostamiskava" Brüsselis 20. juunil. Poliitiline tegevuskava allkirjastati mullu juunis.

Projekti maksumus on hinnanguliselt 1,5 miljardit eurot.