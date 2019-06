Putin jõi G20 tippkohtumise õhtusöögilauas vaid kaasavõetud termosest

Juhtunu pani sotsiaalmeedia kihama. Mõned tegid Putini pihta nalja, samas kui teised spekuleerisid, et Venemaa kauaaegne juht on paranoiline.

"Põhjus on selles, et ta joob sellest termosest pidevalt teed," selgitas Putini pressiesindaja Dmitri Peskov uudisteagentuurile RIA Novosti.

Putin tervitas termosega ka USA presidenti Donald Trumpi, kes jõi veiniklaasist koolat.

Oma joogianumaga üritusele minemine pani inimesed veebis spekuleerima, et 66-aastane Putin ei usalda kedagi.

Termos meenutas tassi, millest Putin joob oma tundidepikkustel pressikonverentsidel. Termosel on Venemaa vapil olev kahepealine kotkas.

"Kui olete näinud seda, mida mina olen näinud, siis tuleksite ka teie oma tassiga," kirjutas Putinit parodeeriv Twitteri-konto @DarthPutinKGB.

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1