"See saab olema nagu ei kunagi varem, väga erakordne," lubas Trump Valges Majas ajakirjanikele.

"Üle lendavad lennukid, parimad hävitajad maailmas. Ja meil saavad olema mõned tankid väljas seismas," kirjeldas president.

Relvajõudude tehnika kasutamine ei kuulu Washingtonis 4. juuli tähistamise traditsioonide hulka ning Trumpi pikaaegne soov seda teha on tema vastaste ja osaliselt ka parteikaaslaste hulgas toonud kaasa ohtralt kriitikat.

Trumpi sõnul mängib Iraan tulega

Trump hoiatas esmaspäeval, et Iraan mängib tulega, ületades 2015. aasta tuumaleppega sätestatud rikastatud uraani varude kogust, edastasid meediakanalid.

"Nad teavad, mida nad teevad. Nad teavad, millega nad mängivad ja ma arvan, et nad mängivad tulega," ütles Trump ajakirjanike küsimusele vastates.

USA ei luba Iraanil iialgi tuumarelvi arendada, teatas juba varem Valge Maja vastuseks Teherani teatele, et Iraani rikastatud uraani varud on ületanud 2015. aasta tuumaleppega sätestatud 300 kilogrammi piiri.

"Maksimumsurve Iraani režiimile jätkub kuni selle liidrid muudavad oma kurssi," ütles Valge Maja eestkõneleja Stephanie Grisham.

"USA ja selle liitlased ei lase Iraanil iialgi tuumarelvi arendada," toonitas Grisham.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ärgitas Euroopa riike esmaspäeval kehtestama Iraanile sanktsioone pärast seda, kui Teheran teatas, et rikub tuumaleppes sätestatud rikastatud uraani varude piirmäära.

"Te lubasite viivitamatult tegutseda, kui Iraan tuumalepet rikub," tsiteeris peaministrit tema kantselei. "Seega ütlen teile: tehke seda. Lihtsalt tehke seda."

Iraan teatas rikastatud uraani 300-kilose piirmäära ületamisest esmaspäeval. Samm oli vastus USA "maksimaalse surve" kampaaniale.

Ühendriigid lahkusid 2015. aasta tuumaleppest eelmisel aastal ning kehtestas Iraanile majandussanktsioonid. Teheran teatas 8. mail, et ei kavatse leppes sätestatud raskevee- ja uraanipiirangutest enam kinni pidada.

"Iisrael ei luba Iraanil tuumarelva välja arendada," toonitas Netanyahu.

"Lisaks kutsun kõiki Euroopa riike austama seda, mida te lubasite," lisas ta. "Te lubasite käivitada sanktsioonide automaatse mehhanismi, mille pani paika ÜRO Julgeolekunõukogu."

USA presidendi sõnul kaubanduskõnelused Hiinaga jätkuvad

Trump kinnitas esmaspäeval, et kaubanduskõnelused Hiinaga jätkuvad pärast nädalavahetusel Hiina riigipea Xi Jinpingiga sõlmitud vaherahu.

"See on juba alanud. Nad räägivad suuremas osas telefoni vahendusel, kuid toimuvad ka kohtumised," sõnas Trump.

Trump ja Xi jõudsid laupäeval kokkuleppele vaherahus kahe riigi kaubandussõjas ja Washington lubas hoiduda läbirääkimiste ajaks Hiina kaupadele tariifide kehtestamisest.

Trump andis ka mõista, et USA võib võtta Huawei suhtes pehmema hoiaku, öeldes, et Ühendriikide firmad võivad müüa riikliku julgeolekuga mitteseotud varustust. Huaweid ümbritsev on kaubanduskõnelustel üks peamisi komistuskive.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.

Mais otsustas USA valitsus oma määrusega keelata Huawei toodete kasutamise Ühendriikides, sisuliselt keelates firma tegevuse oma turul, ja kandis Hiina telekomihiiu musta nimekirja, mis lõikab firma ära üliolulistest USA-s toodetud komponentidest. Viimase otsuse jõustamise otsustas Washington 90 päevaks edasi lükata.

Huawei on kategooriliselt eitanud sidemeid Hiina julgeoleku- ja luureasutustega.

Paljud USA kongressi liikmed, teiste seas vabariiklasest senaatorid Ted Cruz ja Marco Rubio, on mures Huaweile USA tehnoloogiale ligipääsu ja riigi turul tegutsemise kohta kehtestatud keelu võimaliku lahjendamise pärast.