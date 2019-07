Riik hakkab taas elektriauto ostuks toetust pakkuma

Elektriautode toetuseks mõeldav meede on praegu välja töötamise faasis. Meetme kogumaht on 1,2 miljonit eurot. Sellega peaks toetatud saama umbes paarisaja auto ostu. Seejuures iga autot toetatakse umbes 4000 kuni 6000 euroga. Kindlat kuupäeva toetuse avanemiseks aga välja selgitatud pole. Loodetavasti saab seda taotlema hakata selle aasta kolmandast kvartalist, ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks.

"Meede peab olema väga põhjalikult läbi mõeldud, et see oleks taotlejatele arusaadav ja läbipaistev. Meetme eesmärgiks on peamiselt soodustada täiselektriliste sõidukite kasutusele võtmist, eelkõige suure kasutusintensiivsusega ja linnakeskkonnas liikuvate sõidukite puhul. Meetmega panustame transpordisektoris kasvuhoonegaaside heite vähendamisse ja samuti ka välisõhu saasteainete heitkoguste vähendamisse," selgitas Denks.

Tavakasutajatele esialgu toetus veel ilmselt ei rakendu. Hübriidautodele toetus ei laiene. Samuti ei laiene hübriidautodele ka õigus sõita Tallinnas bussiradadel. Elektriautodel on see võimalus olemas.

Topauto müügijuht Janek Eskor ütles, et huvi elektriautode vastu on suur. Ostmist takistab aga lisaks krõbedamale hinnale ka autode keeruline laadimine. Nimelt ei ole veel kõik laadimispunktid varustatud uute laadijatega.

"Teine asi on taristu. Kui osade elektriautode läbisõiduulatused jäävad kuni 200 kilomeetrit, just vanematel mudelitel, siis kui seal korralikku laadimisvõrku taga ei ole, siis on see kindlasti inimese jaoks probleem, sest peab oma tegevust korralikult planeerima," rääkis ta.

Nissani turundusjuht Henri Daum tõi samuti välja elektriautode negatiivselt poolelt kallima hinna ning kohati lühikese sõiduulatuse. Samas on ka positiivseid külgi palju.

"Plussid on kindlasti keskkonnaaspekt, eriti linnades. Elektriautod ei emiteeri sõites CO2-te ega teisi gaase. Nad on linnas palju vaiksemad ning tekitavad vähem mürareostust. Sõita on elektriautoga äärmiselt mugav. See on väga hea kiirendusega, vaikne ja heade sõiduomadustega," ütles ta.