Selle nädala esimestel päevadel alustavad Kaitseressursside Ameti (KRA) kutsel üle Eesti ajateenistust ligi 1800 kutsealust. Seekordse suvise kutsumise eripära on see, et projekti "Klassiga ajateenistusse" raames lähevad üle Eesti nelja gümnaasiumi lõpuklasside noored üheskoos aega teenima.