Kaitseväe juht soovib ajateenistusse kutsumise aega muuta

"Ma tegin kaitseministrile sellise ettepaneku. Peamiselt seepärast, et inimesed saaksid oma eksamid ära teha, ja siis on meil selge, kelle saame teenistusse võtta. Kuna me kutsume juulis kas inimeste juhte, kel peaks olema vähemalt keskharidus, või autojuhte, siis praegu ei ole me valikuga rahul. Praktika näitab ka seda, et mida varem kodaniku kätte saame, seda tõenäolisem on, et ta ajateenistuse läbib," rääkis Herem Postimehele antud usutluses.

Herem tõdes, et plaan tõsta aastaks 2022 ajateenijate arv 4000 nooreni, pole realistlik.

"Me tõenäoliselt ei saavuta seda. See arv ei saa kasvada muudetud diagnooside ja kriminaalse minevikuga inimeste arvelt või selle arvelt, et võtame sisse vähemharituid. See saab kasvada ainult sel juhul, kui ajateenistuse lõpetanud reservväelased kujundavad kutsealuste hulgas positiivset arvamust. Me pingutame. Ma arvan, et me saavutame selle eesmärgi 2023 või 2024," rääkis Herem.