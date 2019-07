Rakett lendas mööda pealinn Nicosiast ning maandus inimtühjas mägipiirkonnas. Võimude hinnangul on rakett ilmselt seotud Süüriaga ehk seal toimunud Iisraeli õhurünnaku ning Süüria-poolse õhutõrjega, vahendasid Times of Israel ja Reuters.

Plahvatus leidis aset kesköö paiku (Eesti aja järgi) Tashkenti ehk Vuono piirkonnas, mis asub paarkümmend kilomeetrit Nicosiast kirdes ning on Türgi poolt toetatud rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küprose Türgi Vabariigi kontrolli all. Plahvatus süütas mäel laiuva põõsastiku põlema ning pauku oli kuulda kilomeetrite kaugusele.

Samal ajal oli Süürias käimas Iisraeli õhurünnak ning Süüria riigimeedia teatel vastasid valitsusväed õhutõrjerakettidega.

Põhja-Küprose Türgi Vabariigi välisminister Kudret Ozersay teatas Facebooki-postituses, et esialgse hinnangu kohaselt oli saart tabanud raketi näol tegu Venemaal toodetud raketiga. Ehk tõenäoliselt eksis teelt Süüria valitsusvägede poolt välja lastud õhutõrjerakett.

Euroopa Liidu liikmeks olevas Küprose Vabariigis ollakse samuti arvamusel, et rakett kuulus Süüria valitsusvägedele. Näiteks sõjandusekspert, erukindral Andreas Pentaras ütles telekanalile Sigma, et tükke vaadates on alust arvata, et tegu oli Venemaal tehtud raketiga S-200, mis võib lennata kuni 400 kilomeetri kaugusele.

Tegemist on esimese korraga, kui Lähis-Ida sõjalised operatsioonidega seotud rakett läänes asuvat Küprose saart tabab.