Süüria lõunaosa tabasid ilmselt Iisraelist tulistatud raketid

Raketid tulistati Süüria lõunaossa Iisraeli kontrolli all olevate Golani kõrgendike lähedale.

"Vaenlane Iisrael alustas pärast keskööd agressiooni Tall al-Hara piirkonna vastu," edastas Süüria riiklik uudisteagentuur SANA, lisades, et laekunud on teateid varalise kahju kohta.

Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas varem ilmselt Iisraeli rakettide tulistamisest Süüria lõunaossa, seal hulgas Tall al-Hara piirkonda Daraa provintsis ning kahte piirkonda naaberprovintsis Quneitrathes.

"Režiimi õhutõrje aktiveeriti, et seista vastu rünnakule," ütles Vaatluskeskuse direktor Rami Abdel Rahman. "Mõned raketid tulistati alla, teised tabasid sihtmärki."

Vaatluskeskuse andmetel oli raketirünnakutes "inimkaotusi", kuid täpsemat infot ei edastatud.

Süüria riigitelevisioon edastas samuti uudiseid "Iisraeli agressioonist" selles piirkonnas.

Vaatluskeskuse andmeil on Iisrael ka varem rünnanud Tall al-Harat, kuhu Hezbollah on paigaldanud radarisüsteemi ja Süüria režiim on paigutanud õhutõrjepatareisid.

Juuni lõpus surmasid Iisraeli õhulöögid Damaskuse lähedal ja Süüria keskprovintsis Hamas kuus tsiviilisikut ja üheksa valitsusmeelset võitlejat, lisas vabaühendus.

Iisrael on korraldanud alates 2011. aastast, mil Süürias puhkes kodusõda, sadu õhurünnakuid president Bashar al-Assadile lojaalsete vägede, samuti režiimi liitlaste Iraani ja Liibanoni mõjuka liikumise Hezbollah võitlejate vastu.

Süüria konfliktis on surma saanud üle 370 000 inimese.

USA välisminister taunis Vene ja Süüria õhurünnakuid Idlibis

USA välisminister Mike Pompeo süüdistas Moskvat ja Damaskust Idlibi deeskalatsioonitsoonile korraldatud õhurünnakutes ja kutsus lahendama olukorda diplomaatia teel.

"Me mõistame hukka Moskva ja Assadi jätkuvad õhulöögid Idlibile. Need hävitavad taristut ja toovad kaasa süütute elanike huku. Süüria küsimust ei saa lahendada sõjaliselt," säutsus Pompeo Twitteris Süüria presidendile Bashar al-Assadile viidates.

"Kutsume üles viivitamatule relvarahule ja olukorra poliitilise lahendamise juurde naasmisele. Lõpetage see humanitaarkatastroof," lisas Pompeo.

Mässuliste kontrolli all olevas Idlibi regioonis elab umbes kolm miljonit inimest ja seda peaks rünnakute eest kaitsma septembris sõlmitud rahvusvaheline vaherahu. Süüria ja Vene väed alustasid aprilli lõpust seal aga intensiivset pommitamist.

Õhurünnakutes on hukkunud ligi 700 tsiviilisikut ja see on rivist välja löönud paarkümmend raviasutust. ÜRO andmeil on vägivalla eest viimasel kolmel kuul pagenud üle 330 000 inimese.

Päästeorganisatsioon Valged Kiivrid teatas, et esmaspäevastes õhulöökides hukkus üks selle vabatahtlik. Alates aprillis on rünnakutes surma saanud vähemalt kuus päästetöötajat.