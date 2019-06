Globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) signaali häiringud, mis on hakanud segama lennukite lendamist Iisraeli õhuruumis, lähtuvad Vene sõjaväebaasist Süürias, leidis USA-s tegutsev teadlane.

Häired GPS-i signaali vastuvõtmisel ei ole otseselt sihitud Iisraeli vastu, vaid need kaasnevad ilmselt Vene relvajõudude tegevusega kaitsmaks oma üksusi Süürias droonirünnakute eest ning samas püüetega kinnitada oma ülemvõimu ellektroonilises sõjas, märkis Texase ülikooli professor Todd Humphreys ajalehele The Times of Israel.

Lähis-Idas, eelkõige Süüria lähistel lendavad piloodid on alates eelmisest kevadest märganud, et nende lennukite GPS-süsteemid näitavad vale asukohta või on üldse töötamast lakanud. Häiringud algasid pärast suurt droonirünnakut Vene üksustele Süürias eelmise aasta jaanuaris.

Humphreys ja tema uurimisrühm kasutas Rahvusvahelise Kosmosejaama pardal asuvaid sensoreid, millega jälgis nähtust mitu kuud. Neil õnnestus kindlaks teha segavate signaalide lähtekoht, milleks on Khneimimi õhuväebaas, mille Süüria kodusõjas riigi diktaatorit Bashar Assadi toetav Venemaa ehitas rannikule 2015. aastal.

"Signaal on nii tugev, et seda on näha kosmosest," ütles Humphreys, kes on satelliitnavigatsioonile keskendunud kosmoseteadlane.

Sarnaseid GPS-signaali häireid on avastatud ka Musta mere ümbruses ning Venemaa piiri lähistel Norras ja Soomes, samuti Kremli ja Vene presidendi Vladimir Putini residentsi ümbruses.

GPS-i häired ei mõjutanud Iisraeli õhuruumi kuni paar nädalat tagasi hakkasid piloodid teatama, et maandumisel ja õhkutõusmisel Ben Gurion rahvusvahelisel lennuväljal Iisraelis ja Küprose Larnaca lennuväljal esines navigatsiooniprobleeme. Iisraeli lennundusvõimude sõnul ei ole häired otseselt ohustanud lennukite manöövreid lennuväljadel, kuna maandumiseks ja õhkutõusmiseks saab kasutada erinevaid abimeetodeid, kuid need segavad lennukite juhtimist õhus, kuna moodsad lennukid toetuvad navigeerimisel suuresti GPS-i andmetele.

Häired mõjutavad ainult Iisraeli õhuruumi, ega puuduta maapealset navigeerimist, kuna häirete tekitamiseks kasutatav tehnoloogia töötab üksnes nägemisulatuses ning maa kumeruse tõttu ei ulatu signaal horisondi taha.

Humphreyse andmeil kasutavad venelased kombinatsiooni GPS-i signaali vaigistamisest ja GPS-i signaali vastuvõtjatele valeinfo edastamisest. Tema sõnul võib probleemi ilmnemine Iisraeli õhuruumis olla tingitud Vene üksuste kasutatud segajate arvu või võimsuse suurendamisest või nende paigutamisest Iisraeli piirile lähemale.

Iisraeli anonüümsed kaitseametnikud ütlesi ajalahele Haaretz reedel, et probleemi põhjuskes on kas maal või mõnel Vene sõjalaeval asuv segaja.

Vene saatkond on süüdistused tagasi lükanud, öeldes, et tegemist on "libauudisega".

Humphreyse kinnitusel väidab ta siiski 90-95-protsendise kindlusega, et signaali häiringute taga on Moskva.