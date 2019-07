Soome uus kaitseminister külastas Eestit

Soome uus kaitseminister Antti Kaikkonen (Keskerakond) külastas esmaspäeval Eestit, et kohtuda kaitseminister Jüri Luigega ja arutada kahepoolse kaitsekoostöö, piirkondliku julgeoleku ning algava Soome Euroopa Liidu eesistumisega seotud küsimusi.

"Juba praegugi tiheda kaitsekoostöö tugevdamine Soomega on üks meie strateegilisi eesmärke," ütles ministeeriumi pessiteates kaitseminister Luik, kelle sõnul annavad koostöö tihendamiseks võimalusi ühised õppused Läänemere piirkonnas kui ka koostöö kaitsehangete vallas.

"Soome kaitseväelaste osalemine Kevadtormi õppusel ning meie kaitseväelaste osalemine õppusel Arrow 2019 annab kogemusi mõlemale poolele," lisas Luik.

Eestil on Soomega pikad kaitsealased suhted. Mitmed eesti kaitseväelased on saanud oma sõjaväelise hariduse Soomes. Soome kaitseväe üksused osalevad regulaarselt kevadistel suurõppustel, koos on Eesti ja Soome kaitseväelased teeninud viimati Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil, samuti osaletakse erinevates kaitsealgatustes sh. Ühendkuningriigi juhitavas ühendekspeditsiooniväes (JEF), mille õppus Baltic Protector sel suvel Läänemerel aset leiab.

Samuti on Eesti ja Soome koostööd teinud kaitsehangete raames, millega viimati hangiti liikursuurtükid K9 Kõu.

Visiidi käigus asetasid kaitseministrid esmaspäeva õhtul pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.