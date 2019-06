45-aastase Kaikkoneni näol on tegu esimese poliitikuga, kes kinnitab pürgimist senise esimehe Juha Sipilä mantlipärijaks, vahendas Yle.

"Ma osalen tugevalt motiveerituna. Eesmärgiks on taastada Keskerakonna enesekindlus ja toetus valimistel," rääkis poliitik Helsingis toimunud pressikonverentsil.

Kaikkonen märkis oma seisukohti tutvustades, et partei poliitilist joont tuleb uuendada ning pöörata rohkem tähelepanu sotsiaalselt nõrgemas positsioonis inimeste muredele.

Aprillis toimunud valimistel sai Keskerakond viimase saja aasta kõige halvema tulemuse ja kaotas parlamendis 18 kohta. Ka Sipilä tunnistas, et tema partei on valimiste suurim kaotaja. Analüütikute hinnangul sai Keskerakonnale saatuslikuks liiga parempoolne ja "Koonderakonna nägu" sotsiaal- ja majanduspoliitika, millega erakonna paljud valijad ei leppinud.

Keskerakond kuulub praegu sotsiaaldemokraatide juhitud uude valitsusse, kuid Sipilä andis juba varem mõista, et erakonnajuhina ta ei jätka. Parteijuhi ülesandeid täidab ta septembris toimuva kongressini, kus parteile uus juht valitakse.

Sipilä valitsusperioodil oli Kaikkonen parlamendis Keskerakonna fraktsiooni esimees ning kohe pärast teadet Sipila taandumise kohta hakati meedias teda nimetama üheks favoriidiks. Kaikkoneni kasuks räägib ka see, et paljud tugevad keskerakondlastest poliitikud on kinnitanud, et nemad praegu partei esimeheks kandideerida ei kavatse.

Kaikkonen oli aastal 2009 seotud suure skandaaliga, mis puudutas noortele suunatud sihtasutust Nuorisosäätio. Skandaali sisuks oli see, et samal ajal, kui Kaikkonen oli sihtasutuse juhatuse esimeheks, toetas sihtasutus tema ja mõne teise keskerakondlase valimiskampaaniaid. Samal ajal jagas sihtasutusele rahalist toetust keskerakondlasest peaministri Matti Vanhaneni valitsus.