Esimesed ajateenijad sooritavad liikursuurtüki K9 Kõu eksamit

Sõdurid on läbinud kaksteist nädalat kestnud laiapõhjalise baaskursuse rääkis suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Marko Tomentšuk. "Allohvitseride kursusel on praegu oluline see, et nad õpiksid absoluutselt kõikide relvameeskonna liikmete ülesanded ära. Kursuse lõpus selgub, kes mis ülesandeid hakkab lõpuks täitma ehk osa neist jääb K9 sõidukijuhiks ja osa saab meeskonnaülemateks."

"Alguses oli ikka väga raske ja ei saanud aru, mis mis on. Harjumine võttis tükk aega. Ikka üks asi on jalavägi ja teine asi on sellise masinaga ringi sõitmine," ütles nooremseersant Aleksander Kalmus.

Reamees Germo Saun lisas: "Teooria oli kõige keerulisem, aga praktika oli juba selline põnevam ning tekkis motivatsioon rohkem õppida ja siis läks asi juba ladusalt."

K9 laskekaugus on kuni 40 kilomeetrit. Eksamil tulistati ligikaudu kümne kilomeetri kaugusel asunud sihtmärki. Tabav oli kohe esimene, turvalisuse kaalutusel distantsilt sooritatud lask.

"Me hävitasime sihtmärgi ehk mürsk tuli 100 meetri kaugusele sihtmärgist ja selle kildude efektiivne toime on 500 meetrit," ütles kolonelleitnant Marko Tomentšuk.

Kaitseväel on praegu kasutusel kuus liikursuurtükki K9. Kokku on neid kavas soetada kuni 24 tükki.