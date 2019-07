Taavi Aas astus Tallinna TV nõukogu esimehe kohalt tagasi

Seda kinnitas Aas kolmapäeval "Aktuaalsele kaamerale" pärast Tallinna TV nõukogu koosolekut.

"Mõni hetk enne 15 lõppes Tallinna TV nõukogu koosolek, kus ma nõukogu liikmeid teavitasin, et minu jaoks on see viimane koosolek," ütles Aas.

Küsimusele, mis läks valesti, et Tallinna TV miinus nii suureks kasvas, vastas Aas, et asi oli strateegias.

"Kas arendada Tallinna TV-d jõuliselt, tuua sinna palju uusi saateid, uusi saatejuhte, et saada juurde vaatajaskonda. Loomulikult oli selge, et see läheb rohkem maksma kui alguses plaanitud. Ja paraku vahepeal muutus linnavalitsuse koosseis. Kui uus omanik võtab teistsugused sihid, siis tuleb nendega lihtsalt ka nõukogul ja juhatusel arvestada ja vastavalt sellele toimetama hakata," lausus Aas.

Aas avaldas lootust, et Tallinna TV jätkab tegevust. "Me täna arutasime, kuidas on kärbetega toime tuldud. Ma arvan, et aastases plaanis kokkuhoidu terve aasta peale oleks kuskil 500 000 eurot. Ma arvan, et see annab aluse televisiooniga edasi minna," sõnas Aas.