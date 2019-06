Aas tunnistas saates, et Tallinna Televisiooni olukord on keeruline ja kanal vajaks täiendavat rahasüsti.

"Kindlasti keeruline. Tallinna Televisiooni rahastamine oli väga pikalt umbes 3,6 miljonit eurot. Me väga pikalt arutasime, kuidas saada juurde vaatajaid ja Tallinna Televisioon käivitas terve rea uusi projekte. Need projektid olid edukad, tõesti vaatajaid on väga palju juurde tulnud. See näitas üheselt, et ega vaatajate arvu saabki kasvatada läbi selle, et teha uusi projekte, mis loomulikult oleks tähendanud täiendavat rahastust," rääkis Aas.

"Ühe teise linnapeaga oleks see täiendav rahastus sinna ka läinud," sõnas Aas viidates endale.

Saatejuht Indrek Kiisleri küsimusele, kas on võimalik, et telekanali juhatus on plaanis välja vahetada, vastas Aas, et see sõltub uuest linnapeast.

"Nõukogu viib tegelikult ellu omaniku tahet ja siin peab omanik ehk Tallinna linnavalitsus ütlema oma seisukoha, kuidas ta soovib, et Tallinna Televisioon edasi läheks või ei läheks. Nii, et see on linnavalitsuse otsustada ja vastavalt sellele ka nõukogu käitub," lausus Aas ja avaldas lootust, et telekanal saab jätkata.