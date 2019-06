Telekanali juhatuse liige Taavi Pukk nentis ERR-ile, et 31. mai seisuga on suur osa programmi tootmisest suvepuhkusele läinud ning tõenäoliselt tuleb suvepuhkus veidi pikem kui tavapäraselt.

"Ma arvan, et uue programmiga võiksime alustada kuskil oktoobrikuus, võib-olla mõned asjad jätaks päris novembrisse, päris aasta lõppu. Kindlasti sealt hakkab see kokkuhoid televisiooni jaoks tulema, et paljud saated on läinud suvepuhkusele," rääkis Pukk.

Tallinna TV toodab edasi kõike seda, mis kanalile on tegevusloast või meediateenuste seadusest tulenevalt ette nähtud. Puki sõnul panustab Tallinna Televisioon suvel väga palju uudistetoimetusele, samuti on varutud hulk hankeprogrammi, mida näidata.

Küsimusele, mis töötajatest neljakuise puhkuse ajal saab, vastas Pukk, et paljudel koosseisulistel töötajatel on välja võtta päris palju puhkusepäevi, osa inimesi leiab rakendust uudistetoimetuses.

"Ja nagu igas teises kanalis, on ka Tallinna Televisioonis terve hulk selliseid tegijaid, kes töötavad mingite kindlate projektide raames ning nemad on juba koormuse vähenemisega arvestanud."

Sihtasutus Tallinna Televisioon jäi mullu üle 667 000 euroga miinusesse. Selle peamiseks põhjuseks peab sihtasutus tehnilisi ja programmilisi ümberkorraldusi. 2017. aastal oli Tallinna Televisiooni kasum 33 199 eurot.