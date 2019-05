Tallinna TV loodab 667 000-eurosest miinusest hoolimata peatset suurt kasvu

Tallinna linn andis Tallinna TV-le mullu 3,6 miljonit eurot tegevustoetust. Aasta varem oli toetus 3,7 miljonit eurot. Lisaks linna toetusele teenis telekanal eelmisel aastal 195 958 eurot ka ettevõtlusest ehk reklaamimüügist, salvestus-, üüri- ja rendituludest ning kasutatud vara müügist.

Aruandes toob telekanal välja, et eelmisel aastal oli tegevustoetus ligi 100 000 euro võrra 2017. aasta toetusest väiksem, kuna varem oli linn andnud eelarveaasta jooksul sihtasutusele lisaraha, mullu seda aga ei tehtud.

Sihtasutus jäi kokkuvõttes 667 087 euroga miinusesse, samas kui 2017. aastal oli nende kasum 33 199 eurot.

Majandusaasta aruandes nimetab Tallinna Televisioon möödunud aastat suurte väljakutsete ja muutuste aastaks. Tekkinud miinuse peamise põhjusena toodi välja tehnilised ja programmilised ümberkorraldused.

Erakorraliselt uuendati programmiväljastust ja programmi arhiveerimissüsteemi. Telekanili IT-süsteemid sattusid küberrünnaku alla ja kriisi likvideerimise käigus uuendati ka IT-tehnikat, sealhulgas turvalisusega seotud tark- ja riistvara. Lisaks alustati mitme uue teleprojektiga ja lisandus uusi saatejuhte, näiteks Hannes Võrno, Jüri Aarma ja Maire Aunaste ning kanal sai uue logo ja visuaalse identiteedi.

"Programmi uuendamisse investeerimine tõi TTV jaoks 2018. aastal juurde oluliselt vaatajaid ning kõik käivitatud projektid on telekanali tuleviku seisukohalt väga olulised. Suur osa uuest programmist on teleprogrammi mõistes püsiväärtusega, st seda on võimalik eetris kasutada veel vähemalt viis aastat, teatud osa toodangu puhul ka kauem," selgitatakse aruandes.

Kulusid oli Tallinna TV-l 4,45 miljonit eurot, millest tööjõukulud olid 1,8 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga töötas TTV-s 36 töölepinguga töötajat, kelle keskmine brutopalk oli 1745 eurot. Lisaks oli telekanalis 41 muu võlaõigusliku lepinguga teenuse osutajat.

Ettevõtte juhatus on kaheliikmeline ning juhatuse liikmete brutotasu on 3700 eurot. TTV nõukogu koosneb seitsmest liikmest, kelle tasu on 500 eurot, nõukogu esimehe tasu aga 750 eurot.

Sihtasutus on nõukogu teravdatud tähelepanu all

Tänavu on TTV mulluse negatiivse tulemi tõttu juhatuse ja nõukogu teravdatud tähelepanu all. Samas loodab sihtasutus, et sellel aastal on finantstegevus lihtsam, sest linn on tegevustoetust 250 000 euro võrra suurendanud.

"Juhtkonna hinnangul on TTV äritegevus jätkusuutlik ning ettevõttel on lähiaastatel väga suur kasvupotentsiaal," sedastab sihtasutus.

Ka omatulu loodetakse tänavu suurendada 250 000 euroni aastas.

Telekanal jätkab sel aastal oma IT-taristu uuendamist ja plaanis on uuendada ka serveriparki ning programmi, et vaatajate taset hoida ja kasvatada.

Linnavalitsus ei ole Tallinna TV majandusaasta aruannet veel kinnitanud. Telekanali juhatuse liige Taavi Pukk ütles, et see peaks juhtuma paari nädala jooksul.