Tallinna külje alla plaanitakse ehitada 100 miljonit maksev andmekeskus

Harkus Estlinki alajaama kõrvalasuvale põllule hakkab Soome ja Eesti investorite MCF Grupp ehitama andmekeskust infotehnoloogiat kasutavatele ettevõtetele - olgu tegu näiteks teadusasutuste või pankadega. Valminuna peab selles olema kohta 40 000 serverile ja 20 megavatine võimsus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis on tõsine puudus andmekeskuse taristust, põhjendab autor, MCF Group Eesti tegevjuht Kert Evert oma ideed. See puudus ilmnes reaalse töö käigus.

"Tele 2-le arendasime ühe andmekeskuse. Ja selle andmekeskuse arendamise protsessi käigus nägime, et ei olegi väga head asukohta, mida valida. Sellest ka tekkis arusaam, et Eestis ei olegi andmekeskuse spetsiifilist infrastruktuuri loodud," ütles Evert.

Kinnistu Estlinki alajaama naabruses Saue vallas leiti kolmeaastase otsingu tulemusel. Alajaama territooriumil on ülevalt näha üks tühi koht rajatava andmekeskuse elektritoite jaoks. Harku alajaama suubuvad ka rahvusvahelised andmesideühendused. 12 000 kuni 35 000 ruutmeetri suurusele alale koostati Eestis ainulaadne andmekeskusespetsiifiline detailplaneering.

"Täna ei ole ühtegi ettevõtet Eestis, kes on sarnase detailplaneeringu läbi viinud. Tänaseks on meil detailplaneering läbi, on vastu võetud ja oleme ehitusloa taotlemise protsessis," selgitas Evert.

Septembris loodab MCF Grupp andmekeskuse ehitust alustada ja see vältab kuni poolteist aastat.