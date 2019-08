Kui praegu on Harjumaal Saue linna südames elumajade vahel tööstushooned, siis tulevikus plaanib vald arenguid nii suunata, et keskuses asuksid elu- ja ärimajad ning tööstus viidaks eraldi piirkonda.

Praegu asuvad Sauel Tule 8 ja 10 kinnistutel üks äri- ja laohoone ning laoplatsid. Juulis kehtestas Saue vallavalitsus aga detailplaneeringu, millega moodustatakse alal kaks krunti. Neist ühele saab ehitada kaubandushoone ja parkla ja teisele neljakorruselise büroohoone. Lisaks moodustatakse üks krunt, kuhu on lubatud rajada üks kolme- ja üks neljakorruseline kortermaja või äripindadega kortermaja.

Keskuse tänava plaanib vald ühendada Tule tänavaga ning Pärnasalu tänavale on kavas rajada Pärnasalu promenaad, mis ühendatakse planeeringualaga uue kergliiklustee abil.

Saue linna üldplaneeringu järgi plaanitakse piirkond muuta linna tähtsaimaks äri- ja muid teenuseid pakkuvaks piirkonnaks.

"Meil on suured plaanid: ikka ilu teha ja inimestele linnakeskkonda rohkem avada ja kasutatavaks teha, et inimestel oleks mõnus olla," ütles Saue vallavanem Andres Laisk ERR-ile kavandatavaid muudatusi kirjeldades.

"See konkreetne detailplaneering puudutas selget kvartalit Saue kortermajade ja elamute vahel, kus vanast ajast on tööstusangaarid. Projektiga on tegeldud ammu, aga maad on eraomandis ja seepärast on see üsna aeganõudev," rääkis ta.

Kõnealuse kinnistuga külgneb nurkapidi ka praegu ehitatava ja Laisa sõnul hiljemalt järgmise aasta alguses valmiva uue vallamaja krunt ning lähistel on Keskuse park. Tulevikuplaanide järgi peaksid kõik need kokku Saue linna keskuse moodustama, tööstus aga koliks piirkonnast välja. Praegu koostab vald Saue linna kujunduskava ja valmima peaks see sügisel.

Ehkki arenguid on näha juba järgmisel aastal, võtab piirkonna terviklik väljakujundamine Laisa sõnul tulenevalt omandisuhetest aega ja ta oletas, et tööstuskvartali osas on teistsugust pilti näha viie kuni kümne aasta pärast.

"Üks konkreetne tööstusettevõte on lahkumas, loodame varsti arutada, et tulevane hoonestus oleks ärikeskkond või elusuunaline. Meil pole võimalik sundhoobasid rakendada, omavalitsus ei jaksa kogu maad välja osta, aga peame oleme kaasas, jälgima arenguid ja suunama. Tean, et veel kaks-kolm ettevõtet plaanivad ruumipuudusel välja kolida," sõnas ta. "Eesmärk on paberil asjad valmis joonistada, et oleks nägemus, kuhu me liigume."

Samas rõhutas Laisk, et eesmärk pole sugugi kogu Saue linnast tööstust tervikuna välja viia, sest kindlasti pole tööstus halb. See peaks aga olema tsoneeritud oma piirkonda, sest praegu on tööstusala elamutega liiga selgelt põimunud.