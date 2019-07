Fotod ja video: liitlased harjutasid Eestile meritsi appi tulemist

Briti laevastiku juhitud õppus algas Taani rannikul, liikudes edasi Põhja-Saksamaale ja Lõuna-Rootsi. Balti osa algas Leedus ja lõppes neljapäeval Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üheksa riigi ühendatud ekspeditsioonivägi ehk JEF harjutas esmakordselt kiirreageerimist Läänemerel.

"Oleme liikunud ida poole viimase üheksa nädala jooksul, et harjutada koos iga riigiga üheksast, mis kuuluvad JEF-i koosseisu," selgitas maabumisväe ülem kommodoor James Parkin.

Ekspeditsioonivägi on uus kooslus - üheksa riiki, mis on segu NATO-st ja Euroopa Liidust. Soome ja Rootsi ei kuulu NATO-sse, Norra pole Euroopa Liidus, järgmisest aastast ei kuulu sinna Suurbritannia. Kommodoori sõnul on see vennaskond.

"Meil kõigil on erinev taust, poliitilised vaated, rahvusvahelised suhted. Ekspeditsioonivägi näitas, et me ei konkureeri NATO või Euroopa Liiduga, vaid tõi iga riigi parimad küljed esile. See on Üheksa Vennaskond," ütles Parkin.

Briti mereväe juhitud maabumisoperatsioon toimus Salmistus. Alguses toimus maabumiskoha kontroll õhust, milles osalesid Briti Typhoonid. Seejärel tulid maale eelsalgad kaatritega. Samas heitsid Briti mereväe Merlinid dessandi madalasse kaldavette. Luurekopterite Wildcat ja ründekopterite Apache julgestuse varjus tulid randa aina suuremad alused merejalaväelaste ja siis tehnikaga. Kaitseliit võttis britid kaldal vastu ja juhatas positsioonidele.

Maabumine meenutab juba Krimmi sõja, ilmasõdade ja Vabadussõja aegset tarkust - Läänemerel on võidumees see, kes valitseb vett.

"See illustreerib seda, et suuri, raskeid asju suures koguses ja kiiresti veetakse mööda merd. See illustreerib seda, kui tähtis ikka on mereline kohalolek, mereline olukorrateadlikkus," selgitas Eesti mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska.

Briti kommodoor ütles, et maabumine tähendab väe toomist merelt maale, rand on vaid üks valik. See ei toimu päevavalgel ega kesta ainult tunni nagu neljapäeval Salmistus.

Salmistu oli hea koht rahu ajal oskuste proovimiseks ja demonstreerimiseks.

"Sõja ajaks on meil suhteliselt hea pilt silme ees, kus on see lihtsamalt tehtav, kus on see raskesti tehtav. Ja ma arvan, et see on ka meie võimalikul vastasel suhteliselt hästi teada," ütles Saska.

Baltic Protector hõlmas osaliselt ameeriklaste õppust BaltOps, siis osales Läänemerel 52 laeva. Neljapäeval võis Salmistust vaadelda kolme maabumislaeva, julgestas Briti fregatt Kent.

Eestisse saabunud liitlasüksused osalevad järgmiseks 5.-6. juulil kaitseväe keskpolügoonil toimuvatel lahinglaskmistel. 7. juulil harjutavad liitlased Saaremaa kaitsmist üheskoos Kaitseliidu Saaremaa ja Pärnu malevaga.

Eestis toimuvatest Baltic Protectori harjutustest võtsid merel osa Briti alused HMS Albion, HMS Kent, RFA Argus, RFA Lyme Bay, HMS Archer, HMS Exploit, HMS Charger, SD Victoria ja MV Hurst Point. Mereteede vabana hoidmist harjutab Balti riikide miinitõrjeeskaader Baltron, kus opereerivad sõjalaevad LVNS Virsaitis, LVNS Imanta ja LNS Skalvis. Samuti panustavad Eesti staabi- ja toetuslaev Wambola ning politsei- ja piirivalveameti patrullalused.

Maikuus alanud rahvusvaheline õppus Baltic Protector hõlmab liitlaste koostööharjutusi Taani, Saksamaa, Rootsi ja Balti riikide merealadel. Kõigi etappide peale kokku osaleb õppusel 44 merealust ja kuni 4000 liitlas- ja partnerriikide kaitseväelast.

Ühendkuningriigi juhitav mitmerahvuseline ekspeditsioonivägi (JEF) ühendab professionaalseid kaitseväelasi, keda on võimalik kiirelt ja efektiivselt lõimida NATO, ÜRO ja Euroopa Liidu operatsioonidega. Ühendekspeditsiooniväega on liitunud Eesti, Läti, Leedu, Holland, Norra, Taani, Rootsi, Soome ja Ühendkuningriik.

