Eestisse suunduv Briti lahingtehnika jõudis Saksamaale

Sealt hakkab see liikuma Eesti poole harjutusele Tractable, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oktoobri lõpus ja novembri alguses toimuvale harjutusele saadetakse Ühendkuningriigis ja Saksamaal paiknevatest baasidest erinevaid teid pidi ligikaudu 800 sõdurit ja 200 ühikut tehnikat.

Harjutusel osalevad kaitseväe ja Kaitseliidu üksused lihvivad oma oskusi liitlasi Eestis vastu võtta.

"Kuigi me kaalume Euroopa Liidust lahkumist, kinnitab operatsioon Tractable Ühendkuningriigi liitlastele ja partneritele, et oleme jätkuvalt pühendunud NATO-le ja Euroopa kaitsmisele. Me kindlasti ei lahku Euroopast, oleme väga põnevil ja tänulikud Eesti riigi toetuse eest ja selle eest, et saame Eesti kaitseväega koostööd teha," kommenteeris õppuse juht major Titus Jordan.