Briti õhuvägi esitles Ämaris Chinooki helikoptereid

"Kopterite saatmine Eestisse lepiti kokku Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri ja Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace´i kohtumisel 8. novembril 2022 ning see on esimene osa Eestisse saabuvatest Chinooki ja Apache'i helikopteritest," teatas kaitseministeerium oma pressiteates.

"Nende helikopterite Eestisse saabumine vastab täpselt novembris brittidega kokku lepitule. Pisut hiljem saabuvad Eestisse ka Apache'id ründekopterid ja hävituslennukid Typhoon. See on täpselt see, milline peab meie koostöö olema," lisas Pevkur pressiteate vahendusel.

Novembris avaldatud info kohaselt saabuvad jaanuaris Eestisse Chinook transpordikopterid, märtsis lisanduvad Apache'i ründekopterid, aprillis tulevad hävituslennukid Typhoon ja mais tuleb õppusele Kevadtorm täiendav Briti lahingugrupp.

"Oleme siin selleks, et tegutseda koos Eesti kaitseväe ja Euroopa liitlastega. Chinook on väga mitmekülgne lennuvahend, mis pakub tohutut paindlikkust ja võimaldab meil lahinguruumis teisaldada suuri inimhulki ja varustust," ütles Briti 18. eskadrilli komandör Tom Carter pressiteate vahendusel.

Helikopterit Chinook (CH-47) kasutatakse peamiselt üksuste ja varustuse transportimiseks, kuid selle pardal on kaitsetule andmiseks ka kaks 7,62 millimeetrist kuulipildujat M134 ja üks sama kaliibriga kuulipilduja M60D. Chinookid on väga võimekad toetuskopterid, mis võivad baseeruda nii maismaal kui laevadel ning tegutseda väga erinevas keskkonnas.

Eesti saabunud kopterid baseerusid Briti kuninglike õhujõudude (RAF) Odihami baasis ning need on esimene osa Ühendkuningriigi õhuüksuste paigutamisest Eestisse vastavalt Suurbritannia võetud kohustusele panustada Eesti kaitseplaani. Kopterid on lisaks Tapal paiknevale NATO lahingugrupile ning need kaasatakse seal paikneva mitmerahvuselise väekontingendi õppustesse. "See annab kopterite meeskondadele võimaluse harjutada õhu- ja maaväe üksuste koostööd," märkis Briti saatkond oma pressiteates.