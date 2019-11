Saksamaa väljaanne Der Spiegel kirjutab värskes artiklis, et Briti-USA investori Bill Browderi väidetes, mis puudutavad tema töötaja Sergei Magnitski surma 2009. aastal ja mille alusel on USA ja mitu lääneriiki kehtestanud Venemaa vastu sanktsioone, esineb märkimisväärseid vasturääkivusi.

Sisuliselt süüdistab Der Spiegeli artikli autor Benjamin Bidder Browderit selles, et viimane on enda ja Magnitski lugu oluliselt "ilustanud" nii, et seda lääneriikide pealinnades rohkem kuulda võetaks, ja jätnud sealt välja asjaolusid, mis puudutavad Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management varasemaid äripraktikaid ja probleeme Venemaal.

Näiteks juhib artikkel tähelepanu sellele, et Browder on korduvalt rääkinud sellest, et Magnitski mõrvati ja et seda tehti selge plaani kohaselt, kättemaksuks võimuesindajate osalusega maksupettuse paljastamise eest. Samas on komisjoni raportis, millest võtsid osa ka Putini-kriitikutest inimõiguslased, kinnitust otsesele mõrvale ja peksmisele vähe ning pigem olevat olnud tegu juhtumiga, kus raskelt haige kinnipeetav suri, sest ta viibis ebasobivates tingimustes ja talle ei antud arstiabi.

Inimõigusaktivist Zoja Svetova, kes on raporti üks autoritest, ütles ka, et Magnitski ei pakkunud Vene võimudele muud huvi peale selle, et temalt sooviti Browderi vastu tunnistamist. 230 miljoni dollari suurusest maksupettusest teatamine polevat tema sõnul saanud samuti kättemaksu põhjus olla, sest sellest juhtumist olevat laiemalt teatud juba varem. Svetova sõnul olevat Magnitski surm olnud tüüpiline inimõiguste rikkumisega silma paistva Vene vanglasüsteemi puhul.

Teine vasturääkivus, millele artikkel keskendub seisneb selles, et kui Browder on rääkinud Magnitskist kui suure maksupettuse vabatahtlikult paljastanud vilepuhujast, siis mitmed dokumendid viitavad hoopis sellele, et Magnitski oli kutsutud juba palju varem tunnistajaks seoses sellega, et Vene võimud süüdistasid Browderi firmat maksudest kõrvale hoidmises. Lisaks on Browder rääkinud Magnitskist kui enda advokaadist, kuid tegelikult oli ta palgal kui maksunõunik.

Der Spiegel meenutab, et Hermitage Capital Management oli varem üks suuremaid välisinvestoreid Venemaal ning Browder oli president Vladimir Putini üheks eestkõnelejaks lääneriikides. See kestis 2005. aastani, mil Browderil keelati Venemaale sisenemine. Nüüd nimetab Browder end sageli "Putini vaenlaseks nr 1". Saksa ajakiri küsibki nüüd, kas Browderi tegevuses on isiklikul kättemaksul laiemalt arvatust olulisem roll.

Artikkel Saksamaa ajakirjas ilmub ajal, mil Browder külastas hiljuti Euroopa Liidu eesistujariiki Soomet, et teha kampaaniat selle nimel, et Venemaa vastu kehtestataks Magnitski-sanktsioone juba EL-i tasandil.