Hundiekspert: Pärnu jõest päästetud hundi kadumise taga on tõenäoliselt salakütt

Kübarsepp tunnistas "Ringvaatele" antud intervjuus, et päris lõpuni ei ole kadunuks jäänud hundi saatus selge.

"Aga arvestades naaberriikides läbi viidud uuringuid sellistest kadumistest, siis on üsna suur tõenäosus, et kellegi kuri käsi on mängus selle looma kadumises ehk illegaalne küttimine on üks suhteliselt suur tõenäosus," rääkis ta. "Praeguseks kogutud andmed igatahes sinna viitavad."

See, et hundi kaelas olnud GPS-seade oleks lihtsalt katki läinud ja sellepärast pole hundist midagi teada, on Kübarsepa hinnangul väga ebatõenäoline.

"Need on siiani tõenäoliselt ühed töökindlamad kaelused üldse. Tootja pakub nende lagunemise protsendiks võib-olla ehk ühe protsendi. Siiani nad on töötanud hästi. Konkreetne kaelus oli ka kolmandat kuud töös ja tegelikult on võimalik kontrollida igapäevaselt selle saatja sisemisi parameetreid ja näha ettetulevaid vigu. Seda sai kontrollida ka saatja tootja käest. Nemad väitsid, et kaelus oli väga heas korras," selgitas Kübarsepp.

Ta lisas, et sellise kaeluse puhul on tegemist ka dubleeritud süsteemiga ja tõenäosus, et mõlemad süsteemid korraga üles ütlevad, on nullilähedane.

Kübarsepa sõnul sai kadunuks jäänud hunt kuu aega tagasi kokku ühe oma liigikaaslasega, kellega koos ringi liikus. Praegu on näha, et samas piirkonnas liigub tema kaaslane endiselt edasi.

Kübarsepp tõdes, et piirkond, kuhu hunt otsustas elama jääda, on üsna tuntud samasuguste huntide kadumisjuhtumite poolest. See on toimunud umbes viimased kaheksa aastat.

Salaküttimist tõestada on Kübarsepa sõnul väga keeruline. "Tõestama peab seda keskkonnainspektsioon, kes teostab järelevalvet. Üheks viiteks on järjepidevad kadumised hundile ääretult eelistatud elupaikadest, kust reeglina hundid niisama minema ei jaluta. Need on kaudsed tõendid," arutles ta.