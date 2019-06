Kadunud hundi saatuse uurimine Virumaal on lõppenud

Keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo ütles Postimehele, et uue töönädala alguses viiakse töötajaid kurssi, milliseid andmeid koguti ja kuhu on hundi otsingutel jõutud ning mis juhtus GPS-saatjaga.

"Teisipäeval või kolmapäeval räägime, kas uurivorganitega või avalikkusele, mis on hundist saanud," ütles Jahilo.

"Oleme selle nädala jooksul tegelenud uurimisega ja kuna jälg jääb vanaks, siis võtame selle kokku, mida me teada saime," sõnas ta.

Jahimeeste selts sai teate uputatud loomast

Eesti jahimeeste selts (EJS) teatas pühapäeval oma veebilehel, et sai hommikul teate Ida-Virumaal Aidu karjääri vee alla ketiga kivi külge aheldatud loomast.

"Algselt tundus teatajale see loom koerana, aga siis meenus talle kaelustatud hundi signaali kadumine ja sellega seonduv. Silmaga ei olnud võimalik täpselt eristada ja aru saada, kellega tegu. Kuna looma leidjale oli teada, et EJS tegeleb aktiivselt info kogumisega signaali kaotanud hundi kohta, siis otsustas kodanik meid informeerida," kirjutas selts, kes soovitas sellise infoga pöörduda keskkonnainspektsiooni poole.

EJS saatis välja Lääne- ja Ida-Virumaa jahinduse ekspertidest koosneva grupi. "Meie esindajad tuvastasid välisel vaatlusel, et fakt looma vees oleku kohta on tõene. Aidu karjääris vee all oli näha looma kuju, mis hõljus vees pea allapoole ja saba ülespoole. Välisel vaatlusel ei olnud võimalik kindlaks teha, kas tegu on koera või hundiga," selgitas selts.

Selts märkis, et kuna tegemist võib olla seaduserikkumise paiga ja asitõenditega, siis otsustati kohapeal edasi mitte tegutseda. "Pidasime õigeks, et asjaga tegelevad edasi pädevad ametiasutused ja isikud," lisas selts.

"Kellega või millega antud juhul tegemist ka pole, peab EJS sellist tegu eriliselt julmaks ning loodab, et ametiasutuste poolt tehakse kindlaks, kes ja mis põhjustel sellise teoga hakkama sai. Samuti mõistame sellise teo hukka ja loodame, et süüdlased saavad vastava karistuse."