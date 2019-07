Jahimehed ja riik hakkavad koos salaküttide vastu võitlema

Eesti jahimeeste selts ja keskkonnaagentuur leppisid kolmapäeval kokku, et koos tugevdatakse koostööd ulukite seirel ning võideldakse ühiselt illegaalse küttimise vastu, et Eestis säiliks tasakaal ulukipopulatsioonides.

Kolmapäeval Tallinnas kohtunud Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhid Margus Puust ja Tõnis Korts ning keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala arutasid omavahelise koostöö parandamist eelkõige hiljuti teravalt fookusesse tõusnud illegaalse jahipidamise valguses.

Nii jahimeeste kui keskkonnaagentuuri seisukoht on, et Eestis ei ole kohta illegaalsel küttimisel.

EJSi president Margus Puusti sõnul on äärmiselt oluline, et ühiskond mõistaks, et iga saemees ei ole metsamees ja iga püssimees ei ole jahimees.

"Jahimeest ja salakütti ei saa ühte patta panna. Jahimees on seadusekuulekas ja samuti järgib Eesti jahinduse head tava. Salakütt rikub teadlikult seadust ja eirab norme. Salaküttimisel ei ole kohta meie organisatsioonis ja ei tohiks olla ka ühiskonnas," ütles Puust.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala hinnangul ei ole salaküttimine mitte ainult pahe ja reeglite rikkumine, vaid taunitav tegevus, mis suures plaanis seab ohtu nii looduskeskkonna tasakaalu kui kogu keskkonnaseisundi säilimise.

"Arusaadavalt loob võimalik illegaalne küttimine suurel pinnal silmatorkavaid anomaaliaid andmetes, häirib populatsioonidünaamikat ja mõjutab otseselt, et mitte öelda piiravalt kogu väärtustel põhinevat jahindustegevust," lausus Ala.

EJS on ulukite algandmete esitajana keskkonnaagentuurile, kus neid analüüsitakse ja töödeldakse. Nende põhjal tehakse seiretöötajate ja teadlaste poolt küttimissoovitused ja määratakse maakondlikes jahindusnõukogudes küttimismahud.