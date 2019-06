"Eesti, ilmselt ka maailma kuulsaim hunt on tapetud. Veebruaris Sindi paisu äärsest jääkülmast veest päästetud ja hiljem meeste poolt soojendatud ja saatjaga varustatud noor susi lasti äsja Virumaal maha," teatas riigikogu liige Peeter Ernits sotsiaalmeedias.

Ernits ütles ERR-ile, et tugines postituses kindlatele allikatele ja nüüd uurib asja politsei. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles ERR-ile, et nad tegelevad juhtumiga, kuigi info on veel ebaselge.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Marko Kübarsepp suundus kolmapäeval Lääne-Virumaale, et selgitada välja juhtumi täpsemad asjaolud.

"Ainus fakt on see, et kaelus ei funktsioneeri enam ning signaal on kadunud. Enne, kui me pole leidnud kaelust või hunti ennast, ei laskuks ma spekulatsioonidesse, mis temaga juhtuda on võinud. Hetkel puuduvad meil kindlate järelduste tegemiseks vajalikud asitõendid." kommenteeris Kübarsepp.

Kui hunt või kaelus leitakse ning nendest tõenditest nähtub, et noor susi on leidnud lõpu ebaseaduslikul viisil, võtab keskkonnaagentuur ette järgmised sammud, et koostöös õigusorganitega saaks välja selgitatud tema võimalikud hukkumise asjaolud. Praegu käib asitõendite otsimine, mis loosse võiksid selgust tuua.

Eesti jahimeste seltsi (EJS) juht Tõnis Korts ütles, et suhtub Ernitsa väitesse väga tõsiselt, kuid praegu on ennatlik kedagi, teiste hulgas jahimehi süüdistada.

"Kui kahtlus peaks osutuma tõeks, on tegu jahieetika raske rikkumisega, mille seaduskuulekad jahimehed ühemõtteliselt hukka mõistavad. Küll aga oleme väga huvitatud kadunud hundi saatuse kindlaks tegemisest ja valmis selle nimel igakülgseks koostööks riigiasutuste jt organisatsioonidega," kommenteeris Korts.

"EJS kogub seltsisiseseselt infot ja kutsume üles ka kõiki, kes omavad teavet, mis võivad selle hundi saatuse kindlaks tegemiseni viia, seda asjaomastele riigiasutusele edastama," lisas ta.

EJS on konsulteerinud nii keskkonnaagentuuri kui ka kohalike jahimeestega, kes kolmapäeval signaali katkemiskohta ja selle ümbruskonda läbi otsivad.

EJS ühendab üle 90 protsendi Eesti organiseerunud jahimeestest.

Hundijahi hooaeg algab Eestis 1. novembril ja kestab 28. veebruarini. Ühtegi hundi laskmise eriluba ei ole tänavu väljastatud.