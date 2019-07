Eesti Raudtee ei nõustunud Kõlvartiga: rongide kiirust ei langetata

Kõlvarti sõnul analüüsisid Tallinna transpordiameti liiklusohutusega tegelevad spetsialistid viimasel ajal aset leidnud õnnetusi kergliiklejatega raudteeületuskohtades ning analüüsist lähtuvalt tegi Tallinna linn ettepaneku, et ülekäigukohtade läheduses vähendataks piirkiirust 70 km/h-lt 50 km/h-le.

Praegu on kogu Tallinna linna territooriumil rongide piirkiiruseks määratud 70 km/h.

Kõlvart märkis oma kirjas, et jalakäijad on tavaliikluses harjunud, et sõidukite piirkiirus on 50 km/h, kuid rong läheneb märkimisväärselt kiiremini – 70 km/h – ja see on üks põhjus, miks ohtlikud olukorrad ületuskohtades tekivad.

"Erakordselt ohtlik on asula sõidukiirusest kiiremini sõitev rong aga piiratud nähtavusega kohtades (näiteks Veerenni ülekäigukoht), sest siis ei ole piisavalt aega ka sõidukiiruse hindamiseks," kirjutas Kõlvart.

Eesti Raudtee: kiiruse langetamine vähendab rongide konkurentsivõimet

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles vastas Kõlvartile, et rongide kiiruse vähendamine võib viia selleni, et inimesed hakkavad eelistama isikliku sõiduautoga liikumist, mis käiks vastu linna seatud eesmärgile ühistranspordi kasutajate arvu suurendada.

"Nii reisijad kui ka kaubavedajad ootavad meilt pidevalt maksimaalsete lubatud kiiruste suurendamist, mis tähendab investeerimist raudteetaristu kvaliteeti. Reisirongiliikluse peamiseks eesmärgiks ongi kiirete ja keskkonnasäästlike ühenduste võimaldamine võrreldes teiste transpordiliikidega. Kiiruste täiendav langetamine võib vähendada oluliselt rongi konkurentsivõimet ning see omakorda viiks olukorrani, kus eelistatakse autot," märkis Lilles.

Eesti Raudtee hinnangul tähendaks hoopis lisanduvate autode hulk Tallinna tänavatel, et liiklemine muutub ohtlikumaks. "Samas on linnal ka eesmärk ühistranspordi kasutamist suurendada. Halvendades rongide konkurentsivõimet võrreldes autodega, ei pruugi eesmärki saavutada," hoiatas Lilles.

Lilles tõi võrdluseks Helsingi regiooni, kus panustatakse rongiliikluse arendamisse ning seetõttu on jõutud autokasutuse ohjamisel väga heade tulemusteni. "Kusjuures rongide kiirus Helsingi sees on 120 km/h," märkis Lilles.

Eesti Raudtee selgitas Kõlvartile, et olenemata ka kiiruspiirangust ei saa rongid kiiresti peatuda, kuna ka kiirusel 40 kuni 50 km/h kulub reisirongil peatumiseks mitusada meetrit.

"Kui rongijuht ohtu märkab, on juba liiga hilja rongi õigeaegseks peatumiseks. See on ka põhjuseks, miks võrreldes autodega jalakäijad ja sõidukijuhid peavad raudteel liikuvatele rongidele alati teed andma," kirjutas Lilles.

21. mail hukkus Tallinnas Veerenni raudteeülesõidul juhtunud õnnetuses näitleja, saatejuht ja ajakirjanik Jüri Aarma.

Ülekäigud ja ülesõidud tehakse korda

Eesti Raudteel on kindel plaan uuendada 2024. aastaks 107 ülesõitu ja üheksa ülekäiku üle Eesti. Kokku on ettevõtte valduses 152 ülesõidukohta.

Eesti Raudtee juhi Erik Laidvee ütles mais ERR-ile, et olemasolevad seadmed ülesõitudel ja -käikudel renoveeritakse ja varustatakse kõrgema kategooria turvaseadmetega.

"Me räägime siin pisut enam kui 70 protsendi meie ülesõitude esimese kategooria alla viimisest. See on kaugelt enam kui tegelikult normatiivid meilt nõuavad," ütles Laidvee.

Ta lisas, et pärast 2024. aastat jääb alles veel 10 kolmanda kategooria ülesõitu.

Esimese kategooria ülesõit on tõkkepuu ja fooriga, teise kategooria oma on varustarud fooriga, kolmas on tähistatud liiklusmärkidega. Ülesõitude ja ülekäikude korrastamine lähtub ohutusauditist, mille järgi on ohtlikumad raudtee ületuskohad Keilas, Narvas, Tapal ja eelkõige Tallinnas. Viimases on kõige probleemsem Tondi ülesõidukoht.