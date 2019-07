Gruusia teleajakirjanik solvas Vladimir Putinit

Pühapäeval solvas Gruusia telekanali saatejuht eetris ropendades Venemaa presidenti Vladimir Putinit, kutsudes teda okupeerijaks ja öeldes, et Putin ja ta orjad peaksid Gruusiast ära minema.

Sellega viitas Rustavi 2 saatejuht Giorgi Gabunia vene vägede kohalolekule Gruusiast lahkulöönud piirkondades Lõuna-Osseetias ja Abhaasias, vahendab Reuters.

Gabunia öeldule reageerisid nii Gruusia kui ka Venemaa võimud.

Venemaa välisminister ütles, et juhtum on selge näide sellest, kuhu metsistunud venevastasus viia võib. Ta lisas, et Venemaa käsitleb seda kui radikaalsete poliitiliste jõudude provokatsiooni, millega üritati Venemaa ja Gruusia suhteid rikkuda.

Gruusia peaminister Mamuka Bakhtadze ütles, et Gabunia teguviis on tõsine oht turvalisusele ja katse nende maad destabiliseerida.

Kümned inimesed kogunesid pühapäeva õhtul Rustavi 2 Thbilisis asuva peakontori ette, et Gabunia öeldu vastu protestida.

Osadel olid kaasas postrid kirjaga "Me tahame stabiilsust!" ja mitmed ründasid kanalis töötavaid ajakirjanikke lootuses, et kanal peatab tegevuse esmaspäeva hommikuni.

Venemaa ja Gruusia suhted pingestusid uuesti kaks nädalat tagasi, kui Gruusiat külastas Vene riigiduuma saadik ja pöördus Gruusia parlamendi poole vene keeles. Peale seda hakkasid Kremli-vastased jõud protestima.

Kreml reageeris rahutustele, keelates Venemaa ja Gruusia vahelised reisilennud. See mõjutab suuresti Gruusia turismimajutust, sest tavaliselt külastab Gruusiat umbes miljon vene turisti aastas.