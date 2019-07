Saakašvili: Putin viis läbi meistriklassi "armetu Gruusia"

Gruusia ekspresident Mihheil Saakašvili on seisukohal, et Vene riigipea Vladimir Putin viis Gruusia praeguste võimudega läbi "meistriklassi" teemal, mida tähendab armetu Gruusia.

"Putin oma otsusega sanktsioonide tühistamisest Gruusia vastu sarnanes kassiga, kes oli kinni püüdnud hiire, mängis sellega ja oli valmis iga hetk alla neelama," ütles Saakašvili.

"Gruusia praegused täiesti korrumpeerunud võimud on teinud kõik, et orienteerida riigi majandus ümber Venemaale. Tulemus oli täna näha," lausus ekspresident telekanalile Rusthavi-2.

Tema sõnul oli Gruusia 2012. aastal väga lähedal vabakaubandusleppele Ühendriikidega, kuid praegused Gruusia võimud ei viinud tahtlikult tema alustatut lõpule.

"Kui leping oleks allkirjastatud, ei oleks Gruusias keegi isegi mõelnud oma kaupade Venemaale viimisele. Veel enam, sellise leppe olemasolu korral oleks Gruusiasse hakanud saabuma kaubad kogu regioonist, et neid USA-sse toimetada. Gruusia ei ole tänaseks pea üldse kasutanud ka Euroopa Liidu kvoote, sest keegi selle kallal ei tööta," lausus Saakašvili.

"Tänased Gruusia võimud ei ole võimelised majandust arendama, seepärast on praegu vaja konsolideerida kogu ühiskond, et nad rahus hingusele saata. Need võimud eesotsas oligarh (Bidzina) Ivanišviliga kaotavad ükskõik millised valimised," lisas ta.