Venemaa tarbijakaitseamet (Rospotrebnadzor) teatas esmaspäeval, et viimastel aastatel on Gruusiast imporditud alkoholi, eelkõige veini kvaliteet pidevalt halvenenud. Avaldus saabus ajal, mil suhted Venemaa ja Gruusia vahel on taas tavapärasest pingelisemad ning Venemaa on keelanud näiteks lennukompaniidel Gruusiasse lennata.