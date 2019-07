Venemaa esindajad on viimastel nädalatel korduvalt kritiseerinud Gruusias aset leidnud Venemaa-vastaseid meeleavaldusi, vahendas Reuters.

Nädalavahetusel lisas õli tulla telekanali Rustavi-2 saatejuht Giorgi Gabunia, kes astus üles roppu sõimu sisaldava avaldusega president Vladimir Putini aadressil. Saatejuht, kelle töösuhe telekanaliga on praeguseks juba peatatud, kostitas Kremli kehtestatud lennukeeluga seoses Venemaa riigipead erinevate vulgaarsete väljenditega, pidas muuhulgas meeles ka Putini vanemaid ning lubas lõpetuseks Putini haua peale roojama tulla.

Samas pole meest siiski vallandatud, vaid talle on esialgu kehtestatud kahekuine eetrikeeld.

Gabunia sõnavõtt tõi kaasa nii Venemaa kui ka Gruusia võimude hukkamõistu. Venemaa välisministeerium, Gruusia Salome Zurabišvili ja Thbilisi linnapea Kakha Kaladze nimetasid saatejuhi käitumist kahe riigi suhteid kahjustavaks provokatsiooniks. Gruusia peaminister Mamuka Bakhtadze ütles omakorda, et Gabunia teguviis on tõsine oht turvalisusele ja katse nende maad destabiliseerida. Telekanali hoone ette kogunes ka kümneid meeleavaldajaid, kellele samuti ropp sõim ei sobinud.

Venemaa ja Gruusia suhted pingestusid uuesti kaks nädalat tagasi, kui Gruusiat külastas Venemaa riigiduuma saadik, kes pöördus Gruusia parlamendi poole vene keeles. Pärast seda vallandusid Kremli-vastased meeleavaldused, mida on tõlgendatud ka protestina Gruusia praeguste riigijuhtide vastu.

Kreml reageeris rahutustele sellega, et keelas Venemaa ja Gruusia vahelised reisilennud. See mõjutab oluliselt Gruusia turismisektorit, sest tavaliselt külastab Gruusiat umbes miljon Vene turisti aastas. Samuti avastasid Venemaa ametkonnad taas kord ootamatult, et Gruusia veinid pole kooskõlas reeglitega.

Teisipäevase otsusega soovib Vene riigiduuma aga seda, et Moskva astuks juba konkreetsemaid samme ning kehtestaks Gruusia vastu majandussanktsioonid. Nii keelataks näiteks Gruusia veinide ja mineraalvee import ning peatataks Venemaal töötavate Gruusia kodanike võimalus kodumaale rahaülekandeid teha.

Putin sanktsioonide kehtestamist ei toeta

President Putin ise ütles teisipäeval riigitelevisioonile, et tema ei toeta rahvasaadikute üleskutset kehtestada Gruusia vastu karme majandussanktsioone.

"Ma ei kehtestaks midagi, mis võib muuta keerulisemaks meie suhete täieliku taastamise," ütles Putin.