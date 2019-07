Aab: Helsingi-Tallinna tunneli suhtes on mitmeid kahtlusi

CREC on Hiinas rajanud rohkem kui 18 000 kilomeetrit raudteetunneleid. Vesterbacka teatel võtaks ehitustööd aega kuus aastat. Riigihalduse minister Jaak Aab ütleb, et Eesti ja Soome vahel raudteetunneli rajamiseks vajaliku eriplaneeringu algatamise esimesed algandmed on koos, kuid õhus on mitmeid kahtlusi, eelkõige rahastamise ja keskkonnamõjude suhtes. Ilmselt küsitakse arendajalt veel lisaandmeid, et valitsus saaks seejärel otsustada eriplaneeringu algatamise. Aab ei pea realistlikuks arendaja soovi ehitada tunnel valmis juba 2024-nda aasta lõpuks. Indrek Kiisler küsis Jaak Aabilt, kas valitsus on valmis eriplaneeringu algatamis pooldavat otsust langetama?