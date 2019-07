Valge Maja majandusnõuniku sõnul pole Powelli töökoht ohus

President Donald Trump on Powellit korduvalt kritiseerinud intressimäärade tõstmise eest, mis tema sõnul õõnestab USA majandust.

Küsimusele, kas Powelli töökoht on kindel, vastas Kudlow, et "jah, ma usun, et see on. Teda ei püüta eemaldada, ma ütlen seda ühemõtteliselt, praegusel hetkel".

Meedia on kirjutanud, et Valge Maja on uurinud, kas Trump saaks keskpanga juhi välja vahetada.