USA föderaalreservi juht vihjas baasintressi peatsele langetamisele

USA keskpanga juhi Jerome Powelli sõnul arvavad paljud föderaalreservi ametnikud, et nõrgenev maailmamajandus ja kasvavad kaubanduspinged tugevdavad rahapoliitika lõdvendamise argumenti.

Sellega andis ta seni kindlaima signaali, et keskpank on valmis esmakordselt kümne aasta jooksul intressimäärasid langetama, võimalik, et juba juulis.

Powell ütles kongressile keskpanga rahapoliitika poolaastaraportit esitledes alates läinud kuu rahapoliitikaistungist on "ebakindlus kaubanduspingete ümber ja mure maailmamajanduse tugevuse pärast jätkanud USA majanduse väljavaate rõhumist".

Inflatsioon on samal ajal aeglustunud alla keskpanga 2 protsendi eesmärki.

Analüütikud peavad intressimäärade langetamist sel kuul väga tõenäoliseks.

Keskpankur ei viidanud otsesõnu kriitikale, mis ta president Donald Trumpilt on saanud, kuid tänas kongressi "sõltumatuse" eest, mis see keskpangale taganud on.