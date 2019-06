Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kaitses kolmapäeval Euroopa Keskpanka (ECB) USA presidendi Donald Trumpi süüdistuste eest, et see tegeleb valuutakursside manipuleerimisega.

"On nii ebaõiglane rünnata keskpankasid, mis puudutab nende iseseisvust," ütles Juncker keskpanganduskonverentsil Sintras.

Trump kurtis teisipäeval Twitteris, et see on USA suhtes ebaõiglane, et ECB president Mario Draghi vihjas intressimäärade langetamisele või muudele rahapoliitilistele stiimulitele.

Draghi sõnavõtt langetas euro kurssi dollari suhtes, mis teeb Euroopa kaupade eksportimise odavamaks. Trumpi sõnul "teeb see neil (EL-il) USA vastu konkureerimist ebaõiglaselt lihtsamaks".

Draghi vastas Trumpile, et ECB ei tegele valuutakursiga, vaid ainult inflatsiooni hoidmisega kahe protsendi juures, millest see viimasel ajal veel madalamale on liikunud.

Juncker lisas: "Üks keskpankuriks olemise suur võim ja vastutus on see, et sa saad turge liigutada ühe ainsa lausega oma kõnes."

Trump on kaubandusalasest ebaõiglusest teinud oma ametiaja keskse teema ja sellega seoses on ta võtnud sõna ka USA Föderaalreservi presidendi Jerome Powelli suhtes.

Teisipäeval ütles Trump, et talle ei lubata võrdset mänguvälja Euroopaga, sest erinevalt ECB-st on USA keskpank viimastel aastatel intressimäärasid tõstnud.

Turuanalüütikud ootavad, et Föderaalreserv vihjab kolmapäevasel kohtumisel intressimäärade langetamisele, et toetada nõrgenevat majandust. Trumpi sagedane kriitika võib keskpanga jaoks aga asju raskendada, kuivõrd tahetakse näidata ka oma sõltumatust poliitilisest sekkumisest.