USA president Donald Trump jagas Osakas toimuva G20 tippkohtumise eel rohkelt mõtteid teiste gruppi kuuluvate riikide ja poliitikute teemal. Näiteks teatas ta, et Euroopa Liit kohtleb Ameerika Ühendriike isegi hullemini kui Hiina ning et inimeste seas, kellega ta kohtunud on, vihkab USA-d võib-olla kõige rohkem Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Telekanalile Fox Business antud intervjuus andis Trump teada, et "Euroopa riigid on loodud selleks, et USA-d ära kasutada", vahendas Politico.

"Neil on hullemad kaubandustõkked kui Hiinal," lisas ta.

Tõenäoliselt kujuneb G20 tippkohtumise üheks peateemaks just läbirääkimised Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel, mis peaksid toimuma laupäeval. USA president andis intervjuus mõista, et pigem on ta hetkel valmis lähenema Hiinale kui Brüsselile.

Kui Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit nimetas Trump "fantastiliseks härrasmeheks, fantastiliseks äriinimeseks ja vägi karmiks [läbirääkijaks]", siis konkurentsivolinik Vestageri kohta tal häid sõnu ei jagunud.

Vestager on muuhulgas pälvinud tähelepanu sellega, et algatanud kopsakaid konkurentsireeglite rikkumist puudutavaid trahve USA tehnoloogiahiidude Google ja Apple'i suhtes. Osa analüütikuid peab tõenäoliseks, et sobivate kokkulepete korral kujuneb hoopis liberaalide kandidaadist Vestagerist Junckeri mantlipärija.

"Teil on üks naine Euroopa, ma ei nimeta tema nime, teda kaalutakse tegelikult Jean-Claude'i kohale... ta vihkab USA-d hullemini kui keegi, kellega ma eales kohtunud olen. Mida ta teeb meie riigile. Ta kaebab meie ettevõtteid kohtusse. Meie peaksime Google'i ja Facebooki kohtusse kaebama ja võib-olla me ka teeme seda," rääkis Trump.

USA presidendi arvates teeb Euroopa [Liit] võimatuks ajada kahepoolset äri. "Euroopa kohtleb meid hullemini kui Hiina," sõnas ta. "Ma ei ütle isegi, et nad eksivad, vaid, et see on ebaõiglane meie suhtes."

Trump puudutas intervjuus taas ka Euroopa liikmete panust NATO-sse.

"Me maksame NATO-st ligi 100 protsenti, inimesed teavad seda," väitis ta. "Saksamaa ei maksa seda, mida ta peaks maksma. 28 riigist [sic] maksab oma osa ära vaid seitse. Ma sundisin neid eelmisel aastal maksma 100 miljardit dollarit rohkem, [pea]sekretär [Jens] Stoltenberg kinnitab teile seda.

Tema sõnul on Stoltenberg "Trumpi suurimaks fänniks maailmas, kes käib ringi ja räägib, et kui poleks president Trumpi, siis poleks meil ka NATO-t".

Trump kritiseeris Saksamaad lisaks vähese NATO-sse panustamise eest ka Venemaalt maagaasi ostmise eest.

"Seega Saksamaa maksab Venemaale energia eest miljardeid ja miljardeid dollareid. Seega nad annavad Venemaale miljardeid dollareid, kuid meie peaksime ikka Saksamaad kaitsma ja Saksamaa on lootusetu! OK?" lisas ta.

Trump: Draghi oleks parem USA keskpanga juht kui Powell

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi oleks parem USA keskpanga president kui selle praegune juht, ütles Ühendriikide riigipea Trump.

"Meil peaks olema Draghi praeguse keskpankuri (Jerome Powelli) asemel. Draghi, nagu te teate, ütles eelmisel nädalal, et alandab intressimäära, et kavatseb majandust stimuleerida," ütles Trump samas Fox Businessi intervjuus.

"Ja meil on keskpankur, kes tõstab intressimäära. Selgitage seda," lausus Trump.

Draghi tõstatas eelmisel nädalal võimaluse intressimäära alandamiseks euroala kehva majanduskasvu ja aeglase inflatsiooni tõttu.

Trump on süüdistatud Ühendriikide keskpanka alates eelmisest aastast majanduskasvu tagasihoidmises.

USA keskpanga presidendi Powelli sõnul on föderaalreserv poliitiliselt sõltumatu ning selle juhti ei saa vaid presidendi soovil ametist tagandada.

"Mul on õigus teda vallandada," ütles Trump kolmapäeval alates 2018. aasta veebruarist keskpanga juhina töötava Powelli kohta. "Ma ei viidanud kunagi sellele, et ma seda teen," lisas ta.

USA keskpank jättis eelmisel kolmapäeval baasintressimäära muutmata, kuid lubas tegutseda majanduskasvu kindlustamiseks olukorras, kus riigi majanduse väljavaadet ohustab kasvav ebakindlus. Selles nähakse vihjet peatsele intressimäära langetamisele.